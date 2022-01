Prefeitura de São Caetano realiza melhorias no parque linear da Avenida Presidente Kennedy

Da Redação



21/01/2022



A Prefeitura de São Caetano do Sul realiza melhorias no parque linear da Avenida Presidente Kennedy, um dos cartões postais da cidade. A Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos) iniciou na segunda-feira (17/1) reparos no piso do local, reconstrução de muretas no entorno de árvores, pintura geral e recuperação de mobiliário urbano (bancos, lixeiras etc) e de aparelhos de ginástica para a terceira idade.

“A Avenida Presidente Kennedy é uma das principais vias de São Caetano. É importante tanto para a Mobilidade Urbana quanto para o lazer da população. E, por isso, recebe a nossa atenção especial”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior.

PREVENÇÃO AO PERÍODO DE CHUVAS

Antevendo as fortes chuvas neste verão, a Prefeitura de São Caetano tem realizado a manutenção de telhas e calhas nos mais de 200 próprios públicos existentes na cidade. “Com a chegada da temporada de chuvas, a limpeza de telhas, telhados, calhas, bocas de lobo e outros equipamentos de drenagem é essencial para o escoamento das águas pluviais”, explica Auricchio.

Alguns próprios públicos, como a Fundação Anne Sullivan, o CTNEN (Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial) e o Teatro Paulo Machado de Carvalho (todos no Bairro Santa Maria), além do Centro de Treinamento Esportivo Mario Chekin (Bairro São José), entre outros, já receberam a visita de equipes de manutenção da Sesurb.

“É um trabalho que já fazemos de forma periódica, mensalmente. Porém, o prefeito Auricchio pediu atenção especial neste período”, conclui o secretário de Serviços Urbanos, Luis Galarraga.