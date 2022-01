Santo André confirma envio de laudo de segurança à Federação

Dérek Bittencourt



Fim de qualquer possibilidade de transferência de local ou WO. Ontem à noite, o Santo André confirmou que a FPF (Federação Paulista de Futebol) recebeu o laudo de segurança, enviado pela Polícia Militar, e que a partida contra o Corinthians, dia 30, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, será definitivamente no Estádio Bruno Daniel. O Ramalhão tinha até ontem (dez dias antes do evento) para alterar o local do confronto. Porém, manteve o jogo na praça esportiva andreense com a confirmação de o documento ter sido enviado pelos policiais à entidade que gere o futebol no Estado. Caso o clube confirmasse o Brunão e os laudos não ficassem prontos até três dias antes da partida, o Santo André perderia por WO (3 a 0).

Até ontem, a FPF ainda não havia atualizado seu site oficial com a desinterdição do Estádio Bruno Daniel, o que deverá acontecer hoje. Assim, depois de quase dois anos – nos quais teve de mandar partidas em outras praças, como o Canindé, na Capital, e o Inamar, em Diadema –, o Ramalhão voltará a jogar em casa e com o local totalmente reformado. O gramado, que era natural, foi completamente retirado e deu lugar a um tapete sintético. A iluminação também ganhou um trato, bem como outros setores como arquibancadas e vestiários.

INGRESSOS

Seguem à venda na sede social do Ramalhão os bilhetes para Santo André x Corinthians. Os preços são R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira).