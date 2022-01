São Bernardo FC traz experiente atacante Silvinho, ex-Criciúma

Dérek Bittencourt



21/01/2022 | 09:31



O São Bernardo FC anunciou ontem a chegada de mais um reforço para a disputa do Campeonato Paulista, um dos últimos nomes a serem oficializados antes do início da competição: o atacante Silvinho, 31 anos, que estava no Criciúma-SC, clube pelo qual conquistou acesso para a Série B do Brasileiro. Acostumado a brilhar com as cores amarela e preta, espera fazer sucesso agora pelo Tigre do Grande ABC.

Criciúma no ano passado e quero seguir agora ajudando o São Bernardo FC. O clube vem de grandes campanhas em 2021 e agradeço o convite por essa oportunidade”, destacou.

Natural de Roraima, o jogador tem currículo vasto, com passagens por clubes como Corinthians e São Paulo, além de vivências na Coreia do Sul e no Japão. Toda esta experiência adquirida ele espera compartilhar com os colegas de São Bernardo FC e ajudar o Tigre neste retorno à elite.

“O Paulistão é um campeonato muito duro. Não tem jogo fácil. Esse período de preparação é fundamental. O professor Márcio (Zanardi) vem fazendo um trabalho muito bom, reforçando que todos precisam estar com os mesmos pensamento e objetivo. Venho conversando com os mais jovens que precisamos estar cada dia mais preparados. Não importa o que você já conquistou. Temos que nos dedicar todo dia para estarmos mais prontos possíveis para o início da competição e quem sabe iniciar o campeonato com uma vitória”, projetou, citando a estreia, quarta-feira, contra o Água Santa, em Diadema.