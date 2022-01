Grande ABC recebe 1ª etapa do Brasileiro de foot table

Dérek Bittencourt



21/01/2022 | 09:27



São Caetano recebe hoje, a partir das 18h, a primeira etapa do Circuito Brasileiro de foot table, modalidade disputada com uma bola de futebol e uma mesa dividida por uma rede, espécie de pingue-pongue com os pés e outras partes do corpo permitidas no futebol, como cabeça, peito, coxa e outras. Serão três dias de evento, que marca a inauguração da Conexão Arena Praia, em São Caetano. No domingo, haverá inclusive os jogos das estrelas, partidas amistosas que contarão com grandes craques como o diademense e pentacampeão mundial Denilson, o ex-meia Zé Roberto (que defendeu o Palestra São Bernardo na juventude), Michel Bastos, André Santos, Milene Domingues e nomes de outros segmentos, como o cantor Negrete e o youtuber Jukanalha.

“Esse é um sonho realizado. Montamos esse projeto concebendo quatro quadras de areia para prática do bem-estar, qualidade de vida, lazer e entretenimento, então temos orgulho de dar pontapé inicial neste fim de semana. Junto a esse projeto estamos firmando parcerias, como essa com a foot table. Através de reuniões decidimos montar a primeira franquia dessa modalidade, que vem crescendo muito. Será a primeira etapa do Brasileiro e estamos muito felizes com o desenrolar do projeto”, disse o músico e empreendedor Alexandre Souza, 36 anos, paulistano, morador de São Caetano e um dos sócios do Conexão Arena Praia junto de Daniel Lecussan, Felipe Romero, Alessandro Capel, Jussana Lecussan e Viviane Moraes.

“Escolhemos a cidade de São Caetano por ser referência no desenvolvimento e apoio ao esporte, além de o município ser considerado o mais seguro e número um em IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) no Brasil em pontos como educação e saúde publica”, declara Victor Pelae, sócio-fundador do foot table.