São Caetano estreia hoje na Superliga B de vôlei feminino

Dérek Bittencourt



21/01/2022 | 09:16



O São Caetano/Energis 8 estreia hoje na Superliga B de vôlei feminino com um intuito: voltar à elite nacional. O primeiro adversário será o Sesi-SP, às 19h30, no Ginásio Milton Feijão. Único time até a temporada passada a disputar todas as edições da Superliga consecutivamente desde a temporada 1990/1991 – antes mesmo de receber essa nomenclatura –, a equipe acabou relegada à Segunda Divisão, mas aposta no mix entre juventude e experiência para ter êxito no torneio.

Experiente, o técnico Fernando Gomes traçou planos para o time são-caetanense, único do Grande ABC em ação na competição. “Nosso objetivo é fazer a final da Superliga B e conseguir a vaga na Superliga. Sabemos que será um campeonato equilibrado. E interessante. Não é tão de ‘tiro curto’, dá a possibilidade de evoluírmos ainda mais na competição, para disputar a semifinal e lutar por vaga na final”, declarou.

Além de São Caetano e Sesi-SP, a competição conta ainda com Brusque-SC, São Carlos-SP, Sada-MG, Blumenau-SC, Bradesco-SP, Flamengo-RJ, Franca-SP e Minas-MG. “Sei que tem equipes fortes, que várias boas equipes foram montadas, mas nós estamos trabalhando para voltar para a elite, para a Superliga, onde São Caetano sempre esteve. Trabalhamos com esse objetivo”, ressaltou a levantadora Mikaella.

O elenco são-caetanense conta com 11 jogadoras mais experientes (quatro delas recém-contratadas) e quatro oriundas da base, sendo três sub-21 (Letícia Cruz, ponta, Aieska, meio, e Laryssa, levantadora) e uma sub-19 (Duda, ponta).