Pedro Scooby se declara para a esposa no BBB22: - Sou viciado nela

21/01/2022 | 09:10



Pedro Scooby não segurou a emoção durante uma conversa com Rodrigo, Jade Picon, Laís e Paulo André na madrugada desta sexta-feira, dia 21. O surfista estava compartilhando com os brothers sua história com Cintia Dicker, e acabou fazendo uma declaração de amor para a esposa.

Primeiro, Pedro estava falando sobre uma briga que teve com a mulher, e conta que decidiu pegar um avião até o Rio de Janeiro para se acertar com ela.

- Eu peguei o voo, vim pra cá? Fui lá no cara da portaria e falei: quando a Cíntia passar por aqui, me dá um toque. E fui para o único lugar que ela poderia chegar.

-E vocês estavam sem se falar?, questionou Rodrigo.

- A gente nem precisou se falar. Quando ela veio andando no corredor, já abriu o maior sorrisão e a gente se abraçou. A gente casou. [...] Eu tenho tatuagem dela. Ela é a mulher da minha vida. É uma foto que acho linda dela? Sou completamente cego na mulher. Sou viciado nela.

Fofos, né?

Brunna Gonçalves e Ludmilla

Inspirados pela história de Scooby, os brothes pediram para Brunna contar como o romance dela com Ludmilla começou, as duas são casadas desde 2019.

Segundo Brunna, ela teria começado a trabalhar com a cantora em 2015. No entanto, a relação delas era estritamente profissional.

- Passou um ano e pouco e eu fui mandada embora do bale [dela]. Fui dançar com outras pessoas, voltei para o circo, depois voltei para o Brasil e já voltei com convite para dançar e trabalhar com ela de novo. Foi aí que começou tudo. Assim, eu nunca tinha sentido atração para ficar com mulher. Eu nunca tinha namorado com ninguém. As minhas relações não passavam de um mês e não tinha passado pela minha cabeça ficar com mulher.

Brunna então conta que foi Ludmilla a dar o primeiro passo e pedir um beijo.

- Tava num show e ela: quando você vai me dar um beijo? Eu nunca tinha ficado com mulher e perguntei onde ia dar o beijo. Isso virou a chave em mim, a gente começou a conversar e contei que nunca tinha pensado em ficar com mulher. Só que mudei de ideia rapidinho porque ela mudou minha cabeça. Nunca nenhuma mulher tinha sido direta comigo. Eu comecei a ver ela com outros olhos e a gente ficou. Fui descobrir que ela não falava comigo na época que trabalhei para ela, porque queria ficar comigo desde o começo. Ela sabe a roupa que eu tava no primeiro ensaio. Ela sempre quis, mas quando chegava nesses assuntos de mulher, eu falava: "eu nunca pensei em mulher". Depois de anos, ela jogou esse verde e colheu maduro e ficamos escondidas por dois anos.

Eslovênia e seus três maridos

Já para Eslovênia, a vida de solteira não está nada fácil. A sister nunca escondeu que tinha interesse em ficar com alguém da casa, mas durante a madrugada decidiu abrir o jogo e dizer que tinha três pretendentes: Eliezer, Rodrigo e Lucas.

Sobre a situação, Eslô explica:

- Vou mandar a real. O Eli, o Rodrigo e o Lucas. Cada um tem uma característica específica do que eu gosto em um homem. Se fossem os três em um só. [...] O Lucas eu acho misterioso e isso me faz querer, mas é sem maldade. A mesma coisa com o Eli. Ele tem uma pegada de humor e eu amo homem engraçado. Já o Rodrigo tem uma pegada de galã.