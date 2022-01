Secretário de Estado dos EUA encontra chanceler russo em meio a crise na Ucrânia

21/01/2022 | 09:10



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, alertou, nesta sexta-feira, que a crise geopolítica envolvendo a Ucrânia está em um "momento crítico", antes de iniciar reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em meio a crescentes preocupações de que a Europa possa ser novamente assolada pela guerra.

Blinken e Lavrov buscaram reduzir as expectativas antes do encontro em Genebra, na Suíça, cada um dizendo à sua maneira que as negociações eram apenas um passo.

Com 100 mil soldados russos reunidos perto da fronteira ucraniana, muitos temem que Moscou esteja se preparando para invadir o país vizinho - e os EUA e aliados tentam apresentar uma frente unida para evitar isso ou coordenar uma resposta se não puderem.

"Não esperamos resolver nossas diferenças aqui hoje. Mas espero que possamos testar se o caminho da diplomacia ou do diálogo permanece aberto", disse Blinken a Lavrov. "Este é um momento crítico".

O chanceler russo, por sua vez, disse que "também não espera um avanço nessas negociações. O que esperamos são respostas concretas às nossas propostas concretas." Moscou exigiu concessões da Otan sobre o relacionamento da aliança ocidental com a Ucrânia, uma ex-república soviética.

Washington e seus aliados prometeram repetidamente consequências "graves", como sanções econômicas - embora não ações militares -, contra a Rússia se uma invasão acontecer. Fonte: Associated Press.