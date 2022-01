Suíça deixa de exigir testes de covid-19 para turistas

Redação

Do Rota de Férias



21/01/2022 | 08:55



A Suíça parou de exigir testes de covid-19 para turistas que chegam ao país. A medida foi tomada por conta da capacidade limitada de realização de testes em alguns países.

Além disso, o país reduziu de dez para cinco dias a quarentena entre positivados que vivem ou transitam em seu território. De qualquer forma, ainda é preciso, neste caso, apresentar um teste negativo para deixar o isolamento. Essa informação é importante, sobretudo, para os brasileiros que precisam fazer PCR-RT (72 horas) ou antígeno (24 horas) antes de voltar para o Brasil.

Máscaras e distanciamento social

Ao mesmo tempo em que parou de exigir testes de covid-19 para turistas, a Suíça prorrogou, até 31 de março, as medidas de proteção relacionadas à circulação no país. Seguem obrigatórios, por exemplo, o uso de máscaras em alguns ambientes e o distanciamento social. Confira as medidas:

Eventos relacionados a cultura, lazer, esportes e onde é possível sentar-se para comer ou beber são permitidos apenas a vacinados ou recuperados com uso de máscara. Não é aplicável para menores de 16 anos.

Lugares onde não é possível usar máscara, como discotecas, piscinas, bares e esportes intensos são permitidos apenas para vacinados ou recuperados nos últimos quatro meses, bem como vacinados ou recuperados apresentando um teste negativo. Não é aplicável para menores de 16 anos.

Eventos externos para mais de 300 pessoas são permitidos apenas para vacinados, recuperados ou testados.

Certificado em vez de testes de covid-19 para turistas

Qualquer pessoa que tenha sido imunizada no exterior com uma vacina aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), cuja lista não inclui a CoronaVac, e que viaje para a Suíça pode obter um certificado COVID suíço que valida as doses aplicadas. Ele tem validade de 270 dias a partir da segunda dose da vacina e vale em outros países europeus.

Quem tomou CoronaVac também pode solicitar o certificado, mas, nesse caso, o prazo de validade é de 30 dias após o pedido. Além disso, o documento é aceito apenas na Suíça.

O formulário para requerimento do certificado está disponível eletronicamente aqui. O prazo para o recebimento é de cinco dias.

Os documentos necessários para solicitar o certificado são:

Informações sobre sua nacionalidade (por exemplo, cópia do passaporte).

Confirmação da vacinação (por exemplo, certificado de vacinação com detalhes do titular, vacinas administradas, a instituição que realizou a vacinação, data da vacina). O turismo da Suíça sugere a plataforma ConecteSus, na qual é possível emitir o certificado de vacinação digital com QR Code.

sugere a plataforma ConecteSus, na qual é possível emitir o certificado de vacinação digital com QR Code. Motivo da sua estadia na Suíça, quanto tempo você está hospedado e local.

Prova de chegada à Suíça (por exemplo, passagem aérea, passagem de trem ou reserva de acomodação).

Os documentos necessários devem ser apresentados em alemão, francês, italiano ou inglês. A taxa de emissão é de 30 francos.

Após submeter a solicitação, é necessário baixar o aplicativo COVID Certificate gratuitamente nas lojas da Apple e Google.

Regras para entrar na Suíça

Com o fim dos testes de covid-19 para turistas, confira em detalhes as atuais regras para entrar na Suíça.