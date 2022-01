Testamos: por R$ 360, roteador Mercusys AX1800 agrada pelo custo-benefício

Sérgio Vinícius

O roteador Mercusys AX1800 é ideal para quem não quer ficar refém de equipamentos meia-boca “cedidos” pelas provedoras de internet e, ao mesmo tempo, não deseja pagar uma fortuna por um gadget que transmita bem o sinal da rede. O modelo custa R$ 360 (em média) e, basicamente, entrega o que oferece.

Aí, você se pergunta: o que ele oferece? Em resumo, conexão estável e facilidade de instalação. Em conjunto, as duas qualidade são essenciais para quem não é afeito a tecnologia – uma pessoa de bem quer mesmo uma internet que funcione e que não tenha que ficar 88 horas lendo manual para que alcance essa graça.

(Aliás, o processo de instalação é tão simples que pode ser resumido neste vídeo.)

E se fosse só por isso, os R$ 360 já estariam bem pagos nesse Mercusys. Entretanto, o modelo vai além e pode ser usado até por quem procura algo a mais em um roteador.

O mais bacana do Mercusys AX1800 é a capacidade de melhor distribuir o recursos da internet. Ele consegue identificar qual equipamento precisa de mais banda e, assim, libera mais “velocidade” para ele. Um exemplo prático: se um telefone está sendo usado para bater papo via WhatsApp e um computador, na mesma rede do smartphone, está rodando um jogo, o roteador privilegia o game, diminuindo eventuais travamentos ou delays.

Outros recursos que fazem valer o investimento no Mercusys AX1800 é a compatibilidade com o wi-fi 6 e a possibilidade de criar políticas de uso,. de acordo com quem está usando a rede. Ele tem controle parental e também permite criar uma “rede para visitantes”, assim você não precisa compartilhar sua senha com todo mundo, o que aumenta a segurança.

Entre os pontos negativos, há pouco a se observar. Ele poderia ter mais alcance – em locais com mais de 150 metros quadrados, o sinal tende a falha. Além disso, quando utilizado por trás de paredes mais grossas ou estruturas mais sólidas, o sinal da internet tende a bambear (não sempre, mas eventualmente).

Pontos positivos: Facilidade de instalação, propriedades avançadas de segurança, preço.

Pontos negativos: Alcance poderia ser maior, instabilidade de sinal por trás de paredes e obstáculos maciços.

Preço médio: R$ 360

