Retrospectiva PlayStation de 2021: confira seu histórico e ganhe brindes

21/01/2022 | 08:55



Até 20 de fevereiro, os usuários dos consoles PlayStation 4 e PlayStation 5 podem acessar e compartilhar seus relatórios da Retrospectiva PlayStation de 2021. O recurso traz estatísticas como o número de títulos jogados, os melhores gêneros, troféus ganhos, tempo de jogo em cada game e muito mais.

O jogador também pode ver as estatísticas alcançadas coletivamente por jogadores do PlayStation de todo o mundo em 2021. Entre elas, a arma mais popular em Returnal, o número total de destroços em Destruction AllStars e a porcentagem de usuários que conheceram Kit em Ratchet & Clank: Rift Apart.

Vale destacar que, além da Retrospectiva PlayStation de 2021, os usuários que acessarem o relatório encontrarão um código para baixar quatro avatares. Para mais detalhes, clique aqui.