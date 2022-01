Soares e Murray sofrem, mas viram e avançam às oitavas do Aberto da Austrália

20/01/2022 | 23:59



Bruno Soares conquistou sua segunda vitória seguida no torneio de duplas do Aberto da Austrália. Ao lado do britânico Jamie Murray, o brasileiro teve trabalho na noite desta quinta-feira no Brasil, manhã de sexta-feira em Melbourne, para superar o britânico Lloyd Glasspool e o finlandês Harri Heliovaara, de virada, por 2 a 1, parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/2) e 6/1. A vitória garantiu vaga nas oitavas de final.

Em busca do bicampeonato, Soares e Murray iniciaram o segundo jogo em Melbourne perdendo o serviço de cara. Conseguiram devolver a quebra no oitavo game, empatando em 4 a 4. As duplas trocaram pontos até o tie-break, que foi igual até 4 a 4, quando os rivais emplacaram três pontos seguidos e fecharam com 7/4.

O equilíbrio prevaleceu em um segundo set duro e sem saques perdidos. Glasspool e Heliovaara até tiveram três chances de quebra no oitavo game, mas não aproveitaram e a decisão novamente acabou no tie-break após 6 a 6.

Mais uma vez a dupla do brasileiro entrou sendo surpreendida e saiu com 2 a 0 contra. A reação veio de maneira imponente, com sete pontos conquistados seguidamente e decisão no jogo indo para o terceiro set após 7/2.

No desempate, Soares e Murray finalmente se encontraram na partida e fecharam a parcial em somente 35 minutos, com quebras no segundo e sexto games. No primeiro match point, fizeram 6/1. Após batalha de 2h34, eles seguem firmes para tentar repetir a conquista de 2016 e já estão entre as 16 melhores duplas.