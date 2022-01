A vacina avança

Do Diário do Grande ABC



20/01/2022



O combate à pandemia que assola o mundo há quase dois anos deu ontem outro passo importante rumo à vitória. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butatan, de São Paulo, para proteger crianças de 6 a 11 anos contra o novo coronavírus em todo o Brasil. Algumas horas depois, o governador João Doria (PSDB) dava início, na Capital, ao programa de aplicação da vacina paulista. Decorrido pequeno intervalo de tempo, o imunizante já estava sendo ministrado a garotos e garotas do Grande ABC, a partir de São Bernardo. Foi, sem dúvida, um dia histórico para os que acreditam na ciência.



É consenso, entre especialistas que estudam pormenorizadamente o assunto, que a imunização infantil é essencial para o fim da pandemia. Primeiro porque reduz a transmissão do novo coronavírus. Depois porque previne casos graves e mortes – sim, a Covid-19 já matou mais de 1.400 brasileiros de até 11 anos! E, finalmente, porque vacinar crianças contribui com a imunização indireta, ou seja, aumenta a cobertura e diminui a circulação do vírus e suas variantes. Assim, elas ajudam a proteger quem realmente não pode se vacinar, como os bebês ou quem possui restrições médicas.



Agem certo Estado e municípios ao agilizar a aplicação da Coronavac. Não há razão técnica para deixar de ampliar os estoques com a vacina produzida no Butantan. O aval da Anvisa traz tranquilidade a pais e responsáveis que, por alguma razão, ainda tinham dúvida sobre a segurança do imunizante. Ele é garantido pelas autoridades sanitárias. Assim como ocorre com os adultos, desde o ano passado, crianças passarão a se contaminar e a morrer menos de Covid-19.



Por tudo isso é importante que outro imunizante esteja disponível para brasileiros entre 6 e 11 anos. A Coronavac, um dos orgulhos da farmacêutica paulista, engrossa o batalhão em favor da vida. É, portanto, motivo de satisfação e comemoração. Já que importância das vacinas no controle da pandemia é indiscutível, quanto mais oferta, melhor.