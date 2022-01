Futuro responsável valoriza a história

Do Diário do Grande ABC



20/01/2022 | 23:59



Estatísticas da Fundação Seade indicam que, entre 2000 e 2021, houve uma queda de 21% na população em idade escolar – entre 4 e 17 anos – no Grande ABC. Ainda segundo o Seade, entre 1980 e 2020, as pessoas com mais de 60 anos no ABCDMRR passaram de 4,7% para 15,3%. Em Santo André, esse número já superou a quantidade de jovens desde o fim da década passada e, em alguns bairros, um em cada quatro andreenses é idoso. Estes números exigem uma reflexão sobre as políticas públicas que serão formuladas a partir desta nova realidade demográfica. A redução da população em idade escolar, por exemplo, não significa que vai se gastar menos com educação, mas que haverá a oportunidade de se gastar melhor, em especial, dando mais atenção à primeira infância, período crítico de formação.



A ampliação da população com mais de 60 anos traz desafios novos, envolvendo aspectos sociais, culturais e econômicos na perspectiva da melhoria e manutenção da saúde e da qualidade de vida do idoso. Do ponto de vista da gestão urbana, as cidades terão que se adaptar a esta nova realidade e garantir aos idosos, por exemplo, condições de deslocamento e acessibilidade nas calçadas, praças, parques e equipamentos públicos. Nesta perspectiva, é louvável que a Prefeitura de Santo André tenha estabelecido como primeiro objetivo do plano de metas a execução de obras e ações para viabilizar a acessibilidade em pelo menos 11 importantes equipamentos municipais. Há outros desafios mais difíceis até de serem delineados. Haverá, por exemplo, número suficiente de profissionais com formação para lidar com esta população de mais idade? É preciso buscar identificar qual será a dimensão das dificuldades de capital humano para atender adequadamente a população idosa crescente.



Os desafios impostos por este cenário demográfico não devem nos confundir e levar à crença de que este é fato negativo. Ao contrário. É imperativo reconhecer e potencializar os aspectos positivos desta nova realidade. O processo de envelhecimento da população indica que estamos vivendo mais, tendo mais acesso à informação e saúde, com mais esperança de vida, melhores capacidades cognitivas e, portanto, com maior capacidade para contribuir produtivamente na sociedade. É necessário, contudo, buscar, como vem fazendo a gestão de Santo André, produzir respostas com a velocidade adequada a estas mudanças, para que elas não nos peguem desprevenidos na próxima década e, com isto, transformem uma notícia boa em uma realidade precária pela incapacidade de atender às novas demandas que inevitavelmente surgirão.



José Police Neto é superintendente da Upae (Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos) de Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

Conchita de Moraes

Mais uma boa notícia, beneficiando a cultura tradicional de Santo André, foi publicada neste Diário, com chamada de destaque na Primeira Página com o título ‘Prefeitura de Santo André dá início à revitalização do Conchita de Moraes’ (Setecidades, ontem). O prefeito Paulo Serra pretende entregar revitalizado esse tradicional teatro, que fica no bairro Santa Teresinha, em abril de 2023. Segundo o prefeito, o Teatro Conchita de Moraes ‘é um equipamento cultural fundamental, principalmente para o 2º Subdistrito’. O investimento será de R$ 3 milhões. A secretária de Cultura de Santo André, Simone Zárate, que presenciou o início das obras, agradeceu o prefeito declarando: ‘O Teatro Conchita de Moraes é tão simbólico como o Cine Teatro Carlos Gomes, que fica na região central e está no fim da revitalização’.

Hildebrando Pafundi

Santo André



David Uip

Merecida a homenagem que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) fará em fevereiro próximo a um dos mais renomados infectologistas do mundo e hoje também reitor da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), Davi Uip (Setecidades, dia 19). Essa honraria a Uip refere-se aos notáveis serviços prestados em favor da democracia e Justiça Eleitoral, e também pela sua inegável dedicação e competência nos cuidados da saúde dos brasileiros, incluindo sua relevante participação nesta pandemia da Covid-19. Parabéns, amigo David Uip!

Paulo Davi

São Carlos (SP)



Prepotência!

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acaba de ser mal avaliado em pesquisa. A melhor maneira de avaliarmos um político é quando está próximo de nós, ou seja, como prefeito. Começou muito mal imitando o governador Doria (que também está mal nas pesquisas) ao descontar de aposentados, enquanto aumentam o seu salário em 46% e salários de assessores. O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) é outro assunto que no momento em que muitos perderam emprego aumentou até 10%, como se os contribuintes fossem minas de ouro. O que tem sido feito com os nossos IPTUs em relação a recapearem as ruas e acabar com os buracos? A maior parte das ruas, inclusive a Paulista e outras, tem buracos! Eu reclamo, e mesmo quem tem carro de amortecedores excelentes passa por buracos que podem danificar os veículos. Posso acionar o prefeito para devolver parte do meu IPTU?Tânia Tavares

Capital



‘BBB’

Começou o programa mais inútil da televisão brasileira. Impressionante é perceber que, com o mundo caindo sobre nossas cabeças – com Covid, delta, ômicron, Influenza, inflação nas alturas, combustíveis com preços exorbitantes e tantas outras mazelas neste governo irresponsável –, ainda tenha gente capaz de perder tempo assistindo a isso. Perdoem-me os que dizem gostar, mas a questão nem é gosto. É, sim, ter preocupação com o que realmente importa.

Honorato Gomes

Mauá



Coronavac

É para comemorar! A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) finalmente aprova a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, para imunizar contra a Covid-19 crianças de 6 a 17 anos. Com 15 milhões de doses em estoque, não somente o governo do Estado de São Paulo, que promete vacinar todas crianças em três semanas, mas também outros Estados podem adquirir ou receber do governo federal o imunizante, e agilizar a vacinação aos filhos desta Pátria, que já poderiam estar vacinados se esse desgoverno de Jair Bolsonaro não fosse contra a ciência e não atrasasse as compras da Pfizer. Em meio a tanta dor das mais de 621 mil mortes nesta pandemia, essa autorização da Anvisa, para uso imediato da Coronavac, trará alívio para as famílias brasileiras, que, assim, poderão vacinar seus filhos.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)