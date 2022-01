Paulo Serra recebe terceira dose da vacina contra a Covid

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



20/01/2022 | 18:21



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), recebeu na tarde desta quinta-feira (20) a terceira dose da vacina contra a Covid na estrutura montada no Craisa, na Avenida do Estados. Logo após a imunização, o chefe do Executivo andreense usou as redes sociais para comemorar a aplicação e incentivar os andreenses a comparecerem aos postos de saúde.

“Pessoal, chegou a minha vez de completar a cobertura vacinal com a dose de reforço. Momento de emoção e de celebração, principalmente porque vamos iniciar a vacinação infantil de 6 a 11 anos sem comorbidades, com o imunizante Coronavac. Proteção e cuidado chegando para as nossas crianças. Vamos continuar vacinando para acabar, de forma definitiva, com a pandemia e frear a transmissão da Covid-19. Vacina Santo André!”, escreveu Paulo Serra.