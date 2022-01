Morre a cantora Elza Soares aos 91 anos

20/01/2022 | 17:54



A cantora Elza Soares morreu nesta quinta-feira, 20, aos 91 anos, em sua casa no Rio de Janeiro. De acordo com informações de sua assessoria, por meio de nota no Instagram, a intérprete teve morte por causas naturais.

Elza fez sucesso interpretando clássicos como Se Acaso Você Chegasse, cuja gravação lançou em 1960.

Seu disco mais recente, Planeta Fome, é de 2019.

Em 2020, Elza foi homenageada como enredo da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Ela chegou a ser intérprete de sambas da agremiação.

Elza morreu no dia em que se completam 39 anos da morte de Garrincha, jogador de futebol com quem foi casada de 1966 até 1982.

Eles tiveram um filho, Garrinchinha, que morreu em 1986, em um acidente de carro.