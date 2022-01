Yanna Lavigne e Bruno Gissoni deixam a maternidade com Amélia

20/01/2022 | 16:10



Na última terça-feira, dia 18, a família de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni aumentou! A atriz deu à luz Amélia, a segunda filha do casal, e deixou os seguidores morrendo de amores com as fotos postadas nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, dia 20, dois dias após o nascimento da nova integrante, a dupla foi fotografada na saída da maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro.

Bruno carregava Amélia em seus braços, enquanto Yanna não parava de olhar para a pequena. É muito amor, né? Casados desde 2018, eles já tem uma filha, Madalena, de quatro anos de idade.