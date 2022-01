João Guilherme fica ansioso com a entrada de Jade Picon no BBB22: Não sou mais apaixonado

20/01/2022 | 16:10



Quem nunca deu aquela stalkeada no ex, não é mesmo? Gente como a gente, João Guilherme ficou grudadinho na televisão para ver a ex-namorada, Jade Picon, entrar no BBB22 na tarde desta quinta-feira, dia 20. Nas redes sociais, o ator mostrou a sua reação quando a influenciadora chegou no reality após ficar confinada no hotel por conta da Covid-19.

- Vai, mano, abre logo essa porta!, disse ele, impaciente.

Ao ver Jade aparecer na tela, ele disparou:

- Ai, que doidinha, cara. Boa sorte. Entrou, né?, completou com os olhos marejados.

Estaria João emocionado com a nova fase da ex? Tempos depois, ele voltou para explicar sua atual relação com a influenciadora.

Esclarecer uma coisa aqui. Eu não sou apaixonado pela Jade, não mais. Só que meu coração é grandão, logo, torço por quem um dia me fez feliz. Não confundam, escreveu no Twitter.