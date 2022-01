Tour guiado explora o Centro Histórico de São Paulo

Redação

20/01/2022 | 15:55



O que a Ladeira Porto Geral, a Praça da Sé e o Largo São Francisco têm em comum? Qual a importância deles na história da capital paulista? Quais as curiosidades de cada um? Essas e outras questões são respondidas e esclarecidas no Tour Guiado no Centro Histórico de São Paulo, uma iniciativa do Pátio Metrô São Bento, que foi retomada em 2022 e está programada para todos os sábados do mês de janeiro, sempre 11 horas da manhã.

Os tours guiados são gratuitos e percorrem o triângulo histórico do Centro de São Paulo. Os passeios têm aproximadamente duas horas de duração e saem da Praça da Colmeia, que fica dentro do Pátio Metrô São Bento, bem aos pés do Mosteiro de São Bento, com retorno ao mesmo local. Para participar é necessário retirar a senha com 20 minutos de antecedência. O limite é de 20 pessoas por grupo.

Tour pelo Centro Histórico de São Paulo

A capital paulista abriga muitos pontos que valem a visita. A Ladeira Porto Geral, por exemplo, é um endereço de comércio na cidade. O entorno da rua 25 de Março, composto por aproximadamente cinco mil lojas, constituiu-se a partir de uma região de porto. De acordo com o livro “Mascates e Sacoleiros”, as mercadorias eram transportadas pelos rios Tamanduateí e Anhangabaú já no século 19. Dados históricos relatam a existência de muitos alagamentos e enchentes no local, o que ocasionava perdas constantes de mercadorias pelos imigrantes e negociantes que atuavam ali. Para evitar prejuízos, a região tornou-se centro comercial de artigos de baixo preço, ofertas e promoções.

A Praça da Sé, outro marco de São Paulo, era conhecida como o “Largo da Sé”. Ela se desenvolveu a partir da construção, durante o período colonial, da Igreja Matriz do município. O local é endereço do Memorial das Baianas, do Palácio da Sé (antiga sede da Arquidiocese de São Salvador da Bahia), do Museu de Energia, do Cine Excelsior, dos edifícios Ranulfo Oliveira e Themis. Também é possível encontrar monumentos, como os dedicados a Zumbi dos Palmares e Pero Fernandes Sardinha, a Cruz Caída, além de uma fonte.

O Largo São Francisco foi o local onde instalou-se na década de 1640 o Convento de São Francisco, dando origem a um dos mais antigos conjuntos da arquitetura barroca da cidade de São Paulo.

Abaixo, veja o trajeto completo do tour pelo Centro Histórico de São Paulo:

Ponto de encontro: Pátio Metrô São Bento

Rua Boa Vista (Associação Comercial de S. Paulo, Ladeira Porto Geral, Antigo escritório Ramos de Azevedo)

Patteo do Collegio

Casa 1, Beco do Pinto, Solar da Marquesa de Santos

Praça da Sé

Largo São Francisco

Rua São Bento ( Largo do Café, Praça Antônio Prado, Edifício Martinelli)

Largo São Bento / Mosteiro de São Bento

Pátio Metrô São Bento