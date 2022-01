Teto preto: Tiggo 3x Turbo ganha mais opções de design

Da Redação

Do 33Giga



20/01/2022 | 15:55



A Caoa Chery passou a comercializar o Tiggo 3x Turbo com a opção de teto preto. A novidade está disponível na versão PRO e pode ser combinada com as tonalidades: branco perolizado ou sólido, além dos tons metálicos prata, cinza e vermelho.

A nova configuração do Tiggo 3x Turbo está disponível na rede de concessionárias por R$ 112.490,00 (branco sólido), R$ 113.790,00 (prata, cinza e vermelho) e R$ 113.990,00 (branco perolizado).

Fotos: Divulgação / Caoa Cherry Fotos: Divulgação / Caoa Cherry × × × × ×

Com a novidade, o modelo, fabricado em Jacareí (SP), passa a contar com uma opção de design mais arrojada. O visual inovador do modelo é fruto do trabalho da equipe do diretor de design da Chery, Steve Eum, que trouxe ao Tiggo 3x Turbo uma identidade global. Composto por elementos inspirados nos movimentos do Kung Fu chinês, é caracterizado pela força e vigor, ao mesmo tempo que entrega linhas suaves e harmônicas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A versão PRO, que contempla a opção de teto preto, tem como destaque a grade frontal com desenhos tipo “Diamond”. A personalidade forte da dianteira do veículo é composta ainda por luzes DRL superiores e faróis e luzes repetidoras no para-choque. Internamente, conta com toques de requinte graças aos detalhes cromados em black piano e na cor prata.

Dirigibilidade e tecnologia

O Tiggo 3x Turbo conta com extensa lista de itens de série, que contempla equipamentos pouco comuns ao segmento e normalmente presentes apenas em veículos premium. Entre eles, assistente de descida (HDC), chave presencial por aproximação, comando de climatização à distância (CCD) e controle de estabilidade de última geração.

O Tiggo 3x Turbo traz também conjunto de powertrain inédito no portfólio da Caoa Chery, composto por motor 1.0 Turbo Flex e câmbio CVT de 9 velocidades simuladas que proporcionam ao veículo direção mais agradável, confortável e ágil, devido ao torque. Esse conjunto equilibrado também recebeu um novo sistema de isolamento acústico que resulta em um veículo com baixo nível de ruído e menores níveis de vibração.