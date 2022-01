Agatha Moreira faz 30 anos e ganha declaração apaixonada de Rodrigo Simas

20/01/2022 | 14:45



A atriz Agatha Moreira completou 30 anos nesta quarta-feira, 19. O namorado e também ator Rodrigo Simas aproveitou a oportunidade para se declarar à amada via redes sociais.

"Tenho muito orgulho de você. Vou estar sempre do seu lado te aplaudindo e vibrando com as suas conquistas. Eu te amo! Quero dançar a vida com você", escreveu o ator em uma postagem no Instagram .

A publicação rendeu reações de amigos e colegas, como da atriz Giovanna Lancelloti, de Isis Valverde e de Reynaldo Gianecchini. Agatha também respondeu Rodrigo nos comentários: "Você é meu grande amor. Quero dançar todos os ritmos ao seu lado", escreveu.

O casal se conheceu em 2012, quando interpretou dois irmãos em Malhação. Porém, foi apenas em 2018, quando viveram um par romântico em Orgulho e Paixão, que Agatha e Rodrigo deram início ao relacionamento. Os dois moram juntos desde 2020.