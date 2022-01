Obituário - 21 de janeiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/01/2022 | 05:43



SANTO ANDRÉ

Eliza Rosa Silveira, 97. Natural de Barrinha (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

João Pellegrino, 93. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Roberto Benassi, 88. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Manoel Santana, 86. Natural de Santa Luzia do Itanhy (Sergipe). Residia no bairro Pinheirinho, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonardo Baptista David, 86. Natural de Alto Alegre (São Paulo). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Amadeo Martinelli, 85. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lúcio Valentim, 79. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Emídio Alves, 77. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Otair Castelani, 67. Natural de Dracena (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Pedreiro. Dia 17, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Rodrigues, 66. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Maria Elisiária dos Santos Amaral, 65. Natural de Bocaiuva (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Inácio de Brito, 55. Natural de Areia (Paraíba). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pedreiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Aparecido da Silva, 54. Natural de Glicério (São Paulo). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Metalúrgico. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

José Garcia Acosta, 86. Natural de Mirassolândia (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Maria Pergentino Costa Vieira, 86. Natural de Patos (Paraíba). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Paulo Muralis, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Crematório de Vila Alpina.

Francisco Meireles de Freitas, 78. Natural de Dores do Turvo (Minas Gerais). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Maria Helena Rodrigues Pereira, 63. Natural de Conchal (São Paulo). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Almir Gonçalves Sardinha, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Ana Lúcia Bortolomei Rubim dos Santos, 62. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Lambari (São Paulo).

Valdemar Inácio Soriano, 62. Natural de Tauá (Ceará). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Colina dos Ipês, em Suzano (São Paulo).

Severino Aparecido da Silva, 60. Natural de Frei Miguelinho (Pernambuco). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Adolfo Rodrigo de Campos Junior, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Isleia Silva Duarte dos Santos, 57. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Maria Marta do Nascimento, 56. Natural de Carpina (Pernambuco). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Dionísio Aparecido da Silva, 54. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Maria de Lurdes Mendes Almeida, 54. Natural de São Felipe (Bahia). Residia no Sítio Itaberaba, em São Paulo. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Leôncio de Abreu, 54. Natural de Ribeirão (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

José Garcia Ortega, 94. Natural de Serra Azul (São Paulo). Residia no Jardim Santa Emília, em São Paulo, Capital. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Heleno Aureliano da Silva, 53. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Macedo Rodrigues, 17. Natural de Itaocara (Rio de Janeiro). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 17. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Sebastião Servio, 79. Natural de Barra Longa (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Maria do Carmo de Oliveira e Silva Soares, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Carla dos Santos Andrade, 57. Natural de Tombos (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

José Ailton Santos da Silva, 47. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Amália Ramos de Oliveira, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Vera Cruz, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Givaldo Batista Lopes, 56. Natural de Palmas de Monte Alto (Bahia). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Laminador em fibra de vidro. Dia 17, em Santo André. Parque do Grande ABC.



RIBEIRÃO PIRES

Carmosina Pereira Adelino, 87. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Guanabara, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Mário Pereira dos Santos, 76. Natural de Santa Luz (Bahia). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Marco Antonio Pedroso, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Ildo Souza Bispo, 50. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Santa Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Rafael de Oliveira Pereira, 32. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Itaim Paulista, em São Paulo. Dia 17, em Ribeirão Pires. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.