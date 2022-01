Núcleo de Hemoterapia de São Caetano faz apelo por doação de sangue

Da Redação



20/01/2022



Os estoques de sangue do Núcleo Regional de Hemoterapia Dr. Aguinaldo Quaresma, de São Caetano do Sul, estão abaixo do esperado para atender à demanda dos hospitais da cidade.

O período de férias e o aumento de casos de covid e gripe têm reduzido o número de doadores. Para compensar essa queda, é fundamental a mobilização da população de São Caetano. Um único doador pode salvar até quatro vidas.

As doações, realizadas na Rua Peri, 361, no Bairro Santa Paula, são feitas por agendamento prévio. A coleta é realizada de segunda a sábado (exceto feriados), das 8h às 12h. Todos os cuidados estão sendo tomados para garantir a segurança contra o coronavírus. Além do agendamento, há controle de acesso, higienização constante do local e exigência do uso de máscaras para os doadores.

Os critérios básicos para a doação de sangue são ter idade entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos de idade); peso de mais de 50 kg; estar alimentado no dia da doação, com refeições leves (não gordurosas); lembrando que homens podem doar a cada dois meses (até, no máximo, quatro vezes no período de um ano) e as mulheres podem doar a cada três meses (até, no máximo, três vezes no período de um ano).

Quem estiver com sintomas gripais não pode doar e pessoas com diagnóstico confirmado para covid ou influenza devem esperar 30 dias a partir do início dos sintomas para fazer a doação. Quem tomou vacina contra covid-19 também precisa aguardar um pouco: 3 dias úteis no caso da Coronavac e 7 dias úteis para as demais vacinas. Mais informações e agendamento pelo telefone 4227-1083.