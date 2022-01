Gil do Vigor fala sobre comparações com Vyni do BBB22: -Eu não consigo ver muita coisa parecida não

20/01/2022 | 14:10



Gil do Vigor conversou com Ana Maria Braga, no Mais Você, sobre o BBB22 e os novos participantes! Sendo muito comparado com Vinicius Fernandes, o carismático Vyni, um dos participantes do grupo pipoca, Gil deu a sua opinião sobre o assunto e revelou que não concorda com o público.

- Os primeiros dias são muito emocionados. Daqui um tempo as pessoas vão desvincular a imagem dele da minha. Eu acho ele muito diferente de mim. Eu já cheguei falando de jogo o tempo todo, falando de voto, articulando tudo e já queria fazer estratégia. Esse jeito alegre é mais característico da nossa região do Nordeste do que personalidade. Eu não consigo ver muita coisa parecida não.

Mesmo sem concordar com o público, Gil confessou que gostou do brother desde que viu a sua chamada.

- Às vezes você admira tanto uma pessoa que você acaba pegando os gestos. Não é o caso. Assim que saiu a chamada dele eu adorei, mas ele não me seguia nas redes sociais. Então eu acho que não era alguém que se espelhava em mim.

Gil do Vigor anuncia renovação com a Rede Globo

Nesta quinta-feira, dia 20, Gil do Vigor contou que renovou o seu contrato com a Rede Globo. Em seu Instagram, o ex-BBB postou uma foto com o crachá em mãos e falou sobre a novidade.

A renovação veio aí, Brasil!!Tudo que tenho vivido tem ampliado meus horizontes e estou muito grato por estar no meio de pessoas tão incríveis e talentosas e poder, de alguma forma, contribuir com meu conhecimento.Ainda tenho muitos planos pela frente aqui no Brasil e também nos states com meu PhD.

Em seguida, ele falou sobre a decisão de dar um tempo no seu PhD.

Mas, nesse momento, estou olhando pra dentro de mim, assim como aconselho a todos fazerem. Se respeitarem. Agora eu escolhi me dar as férias que nunca tive. Escolhi ficar este semestre no Brasil, finalizar meus trabalhos, e então, voltar para meu PhD no próximo semestre, sabendo que finalmente poderei me dedicar integralmente aos meus estudos. Jamais cogitaria desistir de um dos maiores sonhos da minha vida, pois foi através da educação que a minha vida se transformou. Onde quer que esta informação tenha corrido não é verdade e mentiras podem destruir e machucar. A educação é o que transforma o mundo, abre diálogos, muda posturas e transforma vidas. Eu sigo defendendo a educação, ontem, hoje e sempre!