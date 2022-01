Ana Hickmann revela estado de saúde após testar positivo para a Covid-19: Sintomas leves

20/01/2022 | 13:11



Passado o susto de ter recebido o diagnóstico positivo, Ana Hickmann usou as redes sociais, na última quarta-feira, dia 19, para tranquilizar os fãs e dizer que ela e o marido, Alexandre Correa, estão com sintomas leves da Covid-19.

- Oi, gente. Tudo bem? Estamos passando por aqui para dizer para todo mundo que nos segue e trabalha com a gente, que curte nossa página, que nos acompanha, que esses próximos dias tanto eu quanto o Ale ficaremos fora de combate. Hoje cedo nós testamos positivo para a Covid-19. Estamos com sintomas leves, bem leves mesmo, espero que continue dessa forma. Já começamos a fazer o nosso recolhimento, isolamento assim como manda o protocolo. Conversamos com o médico para saber como fazer e agora é proceder e aguardar, disse a apresentadora.

O casal ficará isolado por dez dias por conta da contaminação, e Alexandre completou:

- Prejuízo, evento cancelado, chateação. Hoje tínhamos um filme para fazer que iria passar em uma convenção... É toda uma cadeia... A gente fica esperando que um dia essa novela acabe. Parece que não tem fim isso.