Globo anuncia mudança nos jurados de 'The Voice +'

20/01/2022 | 12:22



A Globo anunciou uma mudança no elenco de jurados da nova temporada do "The Voice +", versão com participantes da faixa etária de mais de 60 anos do famoso "The Voice Brasil". O anúncio foi feito em nota divulgada ao Portal do Estadão. O programa passará a contar com a participação de Carlinhos Brown e Toni Garrido no lugar de Mumuzinho e Daniel.

Segundo o comunicado, a mudança foi motivada pelas agendas dos antigos técnicos, que coincidiram com o cronograma de gravação do "The Voice +". A nova temporada está prevista para estrear no dia 30 de janeiro, um domingo, após "Temperatura Máxima". Segundo a emissora, as gravações começaram na segunda-feira passada, dia 17.

Brown e Garrido se juntam a Fafá de Belém, anunciada como nova jurada em dezembro, e a Ludmilla, técnica da edição passada. Além disso, Thais Fersoza, atriz, apresentadora e mulher de Michel Teló, técnico do "The Voice Brasil", também entra como nova integrante do elenco. O programa continuará com a apresentação de André Marques.