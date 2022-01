Thiaguinho alfineta Naiara Azevedo após sister não cantar música do pagodeiro no BBB22

20/01/2022 | 12:11



Desde que Naiara Azevedo entrou no BBB22, ela não tem agradado muito o público. Após ser cancelada e criticada por internautas e diversos artistas, incluindo Ana Maria Braga, chegou a vez do cantor Thiaguinho alfinetar a sertaneja.

Na última quarta-feira, dia 19, os brothers estavam inspirados na hora do almoço e todos se juntaram para cantar e dançar ao som de Deixa Tudo Como Tá, hit do cantor. Feliz de ver a música fazendo sucesso no programa, ele não pode evitar compartilhar o vídeo do momento no Instagram.

Pessoas aleatórias de várias partes e tribos são juntadas numa casa e?! Graças a Deus, essa música causa isso nas pessoas em todo o país? Há três anos? ERREI??? Se eu errei foi tentando acertar?, escreveu na legenda.

Nas imagens da confraternização, os confinados aparecem super empolgados enquanto curtem o pagode. A única que não entrou na brincadeira foi Naiara, que permaneceu sentada na mesa durante toda a cantoria. A atenção da sertaneja parecia estar voltada a um pote de vidro que estava a sua frente. A reação chamou a atenção dos fãs do cantor, que logo correram para expressar a indignação:

Quem fica parado num momento desse nem coração tem, escreveu Bruno Laurance.

Ao que Thiaguinho respondeu:

Concordo, Brunão.

Outro seguidor comenta que Naiara não gosta de pagode e o cantor reforça seu amor pelo ritmo:

Nós é pagode pakarai.

Curiosamente, segundo a colunista Fábia Oliveira, Naiara afirmou na casa que tem um gosto eclético:

- Sou cantora sertaneja, mas passeio por todos os ritmos. Gosto de fazer diferente, sou uma artista que circula bem em qualquer ritmo.