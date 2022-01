Sincerão! Marcos Mion deu sua opinião sobre Tadeu Schmidt: Vai ter que ser um pouco mais Leifert

20/01/2022 | 12:11



Marcos Mion mandou a real sobre o que está achando de Tadeu Schmidt como apresentador do BBB22. Com apenas três dias de programa no ar, Mion já tem a opinião formada e acredita que o amigo deveria seguir o estilo de Tiago Leifert, ex-apresentador do reality. Na última quarta-feira, dia 19, ele comentou no Twitter sobre o assunto.

Alguma hora Tadeuzola vai ter que ser um pouco mais Leifert e dar uns presta atenção nos brothers porque não tá dando pra entender nada nas interações ao vivo! Eles são mais barulhentos que os cavalinhos!

O comentário de Mion dividiu as opiniões dos internautas.

Tadeu não precisa ser mais Tiago. Ele só precisa de tempo pra se adaptar. Ele tem anos de carreira e sabe muito bem apresentar um programa ao vivo. Todo começo de BBB é essa gritaria. Era assim com Bial, foi assim com Tiago e está sendo agora. Daqui a pouco ele encontra o caminho, escreveu uma internauta.

Convenhamos, não é todo mundo que consegue migrar pra diferentes nichos. Ele é um ótimo apresentador, mas do jornalismo. Nem todo mundo da consegue ser versátil, um exemplo é a Fernanda gentil, no esporte era ótima, no entretenimento n rolou, rebateu outro.

Eita, o que será que Schmidt está achando de tudo isso?