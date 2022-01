Após Fausto Silva, Anne Lottermann testa positivo para a Covid-19

20/01/2022 | 12:10



A pandemia de Covid-19 continua e, nos últimos tempos, o número de casos tem aumentado bastante já que as regras de isolamento social têm se tornado mais brandas. Depois de Fausto Silva testar positivo, Anne Lottermann, sua companheira de palco, também recebeu o diagnóstico. Segundo Flavio Ricco, a moça ficará de quarentena durante o mesmo período que o apresentador. O filho de Faustão, João Guilherme, que teve contato com a dupla durante a estreia do novo programa na Band irá refazer o teste.

Xande de Pilares fez o exame no dia 17 de janeiro e descobriu o diagnóstico positivo para a Covid-19. De acordo com Fábia Oliveira, o sambista já havia tomado as duas doses da vacina e estava esperando para receber a terceira. Por conta do vírus, o cantor cancelou os shows que estavam agendados, sem previsão de novas datas.