Reflexões de São Caetano para 2022. Os ‘clics’ que vêm de São Vicente. Brilha a Ponte de Jundiaí.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/01/2022 | 05:49



A agenda da Pró-Memória

Esta fundação ímpar do movimento da memória regional surpreende sempre. A agenda deste ano, por exemplo. Relaciona efemérides da cidade de São Caetano, como é feito há anos, mas inova em compor mensagens com fotos do seu acervo.

Vejam a capa da agenda. As fotos se repetem internamente, numa edição coincidente à mensagem escolhida.

“Para mim, a capacidade de sorrir é uma das mais belas características do ser humano” (Dalaí Lama).

A mensagem vem acompanhada de um retrato do casal Francisco e Margarida Todisco com a filha Ana Maria. Data: 1959. Como a mensagem, eles sorriem.

“Viver sem amigos não é viver” (Cícero).

E vocês não acreditam na bela foto de duas amigas da cidade. Maria Braido e Cecília Russo se abraçam, felizes, numa foto da década de 1950.

Paramos por aqui. São combinações tão significativas, que ‘Memória’ mostrará, uma a uma, todas as fotos e mensagens eleitas. O ano apenas começa, né? Teremos tempo paranovas publicações, à medida que a agenda for folheada.

Charly, Márcia, Heloísa, Paula, Roberta, Jacqueline, equipe toda da Fundação Pró-Memória de São Caetano, vocês estão de parabéns.

Crédito da foto : Arte: Roberta Gioto

GENTE. Capa da agenda 2022 da Pró-Memória de São Caetano: um mundo de fotos e mensagens para ilustrar o ano inteiro

O mundo fotográfico

Saiu a revista “Cabeça Ativa” 55. Tema deste trimestre - novembro e dezembro de 2021; janeiro de 2022: “Fotografia”.

Escrevem os editores, Claudia Brino & Vieira Vivo: “Desde que Niépce, em 1826, na França, capturou a primeira imagem, a fotografia se inseriu na sociedade e expandiu significativamente a forma de veicular notícias”.

Que diga esta página Memória – comentamos nós. No ano em completará 35 anos de publicação diária, ‘Memória’ sobrevive conjugando notícias e fotos. Aqui, imagem e texto não vivem sem um e sem outro...

Mas vamos a algumas pérolas pinçadas da Cabeça Ativa 55.

“Uma lágrima cai diante de uma foto: pai, onde estás” (Clara Sznifer).

“Fotografei você em minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão” (Newton Mendonça).

“Chega a jangada, Entre uma e outra foto, pescador vendeu seu peixe” (Paulo R. Rodrigues).

“Olho mudo: a moldura atura o falso retrato” (Dinovaldo Gilioli).

“As fotografias tiradas aos domingos saem mais nítidas que as tiradas às segundas-feiras” (Eno Teodoro Wanke).

Nesta seleção, não passamos da página 6. E escolhemos apenas as frases mais curtas. Tem muita coisa boa. Assine “Cabeça Ativa”. São meros 35 reais anuais. E você viajará por mundos inimagináveis. Contatos: (13) 9-9123-2092. livroscostelasfelinas@gmail.com

EM TEMPO – Ou muito nos enganamos, ou esta capa é um autorretrato da grande artista plástica do Grande ABC, Neli Vieira.

Crédito da foto – Neli Vieira

NO INFINITO. Cabeça Ativa 55. IWA a apontou como a melhor revista de poesia temática do Brasil

O exemplo que vem de Jundiaí

Escreve o jornalista Gonzaga Monte, que enviou à Memória o livro “Uma Camisa Pesada”, de Aguinaldo Cruppe:

É um livro pra lá de informal, mas que faz justiça ao lado despojado do time.

O que tem a ver o “Estrela” com o Grande ABC? Nada!

Mas bem que você poderia estimular os times daqui a escreverem suas histórias.

Sou torcedor do “Estrela” e do “Paulista” e vi muitos jogos dos dois times.

Senti falta de fotos no livro, pra mostrar a cara dos jogadores.

Pedi ao Guina um livro pra você pensando nesse estímulo aos times daqui. E também pra você falar pro pessoal do Memofut que você já tem o livro do Estrelinha, “já que vocês não me mandaram”. É apenas uma provocação a eles!

Outra informação que eles talvez não lhe deram: o Paulista mudou o uniforme para colocar trilhos na camisa. Finalmente o time assumiu seu DNA operário. Depois lhe envio uma foto por e-mail, ficou uma camisa mais bonita.

NOTA DA MEMÓRIA – Prezado Gonzaga. Gostei muito do livro do Aguinaldo Cruppe. Faltam fotos, é fato, mas sobram boas histórias, e muito bem escritas. Parabéns ao autor, e grato a você pelo presente.

Quanto ao Memofut, lhe asseguro: o grupo é generoso, participativo. Estimula novas produções. Apoia os jovens e as novas pesquisas. Talvez tenha faltado um contato mais direto do autor com o Memofut. As reuniões – agora virtuais – sempre foram abertas, desde que o participante ame o futebol, sem maiores exigências.

“Estrela da Ponte, uma camisa pesada”, de Aguinaldo Cruppe, só faltaram mesmo a data da edição, o nome da editora e como conseguir exemplares.Aguardo a foto da nova camisa do Paulista.

Quanto aos times do Grande ABC, vários já escreveram suas histórias. Alguns publicaram livros. Outros usam a internet para divulgar suas caminhadas. Que venham novos títulos e projetos.

Crédito da foto – Divulgação

CAMISA PESADA. Escreve o autor: Ninguém pode apagar essa história e você é parte dela. 56 anos de um verdadeiro tributo à amizade



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 21 de janeiro de 1972 – Ano 14, edição 1746

MANCHETE – Demitem-se todos os ministros do presidente Salvador Allende, do Chile.

COMUNICAÇÃO – Porto Alegre (AE) – Dois filmes (um bang-bang com Glen Ford e um desenho animado) marcaram ontem (20-1-1972), em Porto Alegre, a implantação efetiva da televisão em cores no Brasil.

SANTO ANDRÉ – Há 15 dias falta água no Parque das Nações.

DIADEMA – A Avenida Alda, do Centro a Eldorado, está sem condições de tráfego.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 21 de janeiro de 1992 – Ano 33, edição 7968

ADEUS – O empresário Santo Padoveze, presidente do Grupo Padoveze, de Santo André, faleceu ontem (20-1-1992), aos 72 anos. Natural de Rio das Pedras (São Paulo), Santo Padovese chegou a Santo André na década de 1940. Trabalhou em várias indústrias. Foi garçon no Restaurante Dall’Olio e, em 1963, abriu o buffet que leva o seu nome.



SANTAS DO DIA

Santa Inês ou Agnes foi mártir no século 3. Vinha de uma família nobre e rica. Tornou-se linda e sedutora donzela, mas optou pela vida religiosa.

Consolação

HOJE



Dia Mundial da Religião.

Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa.

Falecimentos

Santo André

Elsa Lauro Labruna, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Dom Pedro I, em São Paulo, Capital. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

João Pellegrino, 93. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

São Bernardo

Deolinda Dallacqua, 94. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Naôr Vieira de Souza, 84. Natural de Nova Granada (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Durvalina dos Santos Borges, 89. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Taboão. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Nelson Oliveira da Silva, 77. Natural de Itariri (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Nazinha Lins de Carvalho, 66. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Santo André. Cemitério São José.