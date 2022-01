Fake news: aprenda a denunciar publicações falsas no Twitter

Bianca Bellucci

Do 33Giga



20/01/2022 | 11:55



Usuários já podem denunciar publicações falsas no Twitter. O recurso, que ainda está em fase de testes, foi liberado na última segunda-feira (17) no Brasil, nas Filipinas e na Espanha. A função vem para auxiliar o trabalho da rede social contra fake news, que já conta com um serviço automatizado capaz de detectar 50% dos tweets enganosos. Com ajuda dos internautas, o objetivo é aumentar essa porcentagem. Veja como fazer sua parte.

Vá até a publicação do Twitter que contém informações falsas e dê um toque nos três pontinhos. Em seguida, aperte “Denunciar Tweet”. Selecione a opção “As informações são enganosas”. Escolha a qual categoria pertence a publicação falsa. Pronto! O Twitter agora será responsável por avaliar se o tweet realmente viola as políticas da rede social. Em caso afirmativo, a empresa pode tirar o conteúdo do ar e até mesmo penalizar o usuário que espalhou a fake news.

Na galeria, veja em capturas como denunciar publicações falsas no Twitter. Tutorial foi realizado em um celular iOS, mas é similar em modelos Android e na versão para navegador: