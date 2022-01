Após viralizar, The Rock explica que crânio de dinossauro igual ao que tem custa 180 milhões de reais

20/01/2022 | 11:11



O ator Dwayne The Rock Johnson decidiu usar as suas redes sociais para se pronunciar sobre um assunto que viralizou na internet.

Após conceder uma entrevista no ManningCast, no Monday Night Football, da NFL, o artista foi apontado como o comprador misterioso de um crânio de tiranossauro rex, que custou nada mais, nada menos, que 180 milhões de reais.

Depois da minha entrevista ao vivo ontem no ManningCast, no Monday Night Football da NFL, surgiu muita especulação no mundo da ciência sobre eu ser o comprador misterioso do crânio de T-Rex original conhecido como Stan. Eu não sou o comprador misterioso.

The Rock explicou que tem um crânio em seu escritório, mas é apenas uma réplica.

Eu tenho um crânio de T-Rex. Esse é Stan.Na verdade, Stan era o crânio de um T-Rex mais completo já encontrado por um paleontólogo, um jovem paleontólogo e seu nome era Stan. Então, essa cabeça de T-Rex recebeu o nome dele. Meu amor, respeito, fascínio e curiosidade pelas ciências paleontológicas e arqueológicas são profundos ? e se eu fosse o dono orgulhoso do Stan real, eu com certeza não o deixaria no meu escritório. Eu o colocaria num museu, para que o mundo pudesse apreciá-lo, estudá-lo e aprender com ele.