Pai de Britney Spears grampeou o quarto da filha sem autorização

20/01/2022 | 11:10



Segundo o E! News, uma investigação feita pelo detetive particular e ex-agente do FBI concluiu que Jamie Spears grampeou o quarto de sua filha, Britney Spears. O advogado da cantora, Mathew Rosengart, registrou o resultado da busca na Justiça e afirmou que a empresa Black Box Security instruiu o patriarca a colocar um aparelho de escuta no quarto da Princesinha do Pop - sem que ela soubesse.

A partir das perguntas feitas para Alex Vlasov, ex-funcionário da empresa, que também foi o primeiro a fazer a denúncia sobre o caso para o The New York Times em 2021, descobriram que celular da cantora já era monitorado em 2012, quando ele entrou na companhia. E tem mais! O aparelho de gravação teria sido colado atrás dos móveis do quarto da artista. Algumas das gravações feitas teriam sido de conversas da artista com seu advogado sobre assuntos de grande interesse de Jamie.

Mas a história não para por aí! Após o registro, Alex M. Weingarten, advogado de Jamie, acusou Rosengart de ter inventado a história.

Praticamente tudo o que é alegado é... falso ou tirado do contexto.

Ele ainda adicionou que no caso da cantora existem informações seladas e que provariam que esst acusação não é verdadeira. A defesa ainda pediu que os arquivos sobre a saúde da cantora sejam divulgados, porque o público tem o direito de saber.