Notebooks: 5 práticas comuns que podem danificá-los

Da Redação

Do 33Giga



20/01/2022 | 10:55



Alguns hábitos comuns podem representar problemas para notebooks, danificando seus componentes e provocando uma perda de desempenho e vida útil do sistema. Para evitar prejuízo e dor de cabeça, 33Giga e Moacyr Amorosino, responsável pela marca de laptops 2A.M., prepararam uma lista com práticas que devem ser evitadas por usuários dessas máquinas.

1. Utilizar o notebook em cima do colo ou de superfícies fofas

Um dos hábitos mais comuns entre os usuários de notebooks é utilizar a máquina no colo ou em cima da cama, por exemplo. Apesar do eventual ganho em conforto, a prática não é aconselhável, uma vez que causa danos tanto para quem utiliza o computador quanto para o próprio notebook.

“Ao utilizar o computador portátil em cima das pernas ou em superfícies fofas, as ventoinhas não conseguem realizar seu trabalho adequadamente, levando a um aquecimento da máquina acima do normal. Além disso, a alta temperatura pode causar danos à pele do usuário”, diz Moacyr.

2. Instalar programas de origem desconhecida

Programas suspeitos que tenham como origem sites duvidosos devem ser evitados ao máximo. Isso porque esses softwares podem conter algum vírus ou malware, que causam danos ao notebook. Nesse mesmo sentido, deve-se evitar ao máximo redes wi-fi abertas, pois esse tipo de conexão está mais exposto a softwares que podem oferecer riscos ao computador e aos dados do usuário.

“Antes de baixar qualquer programa, verifique se a fonte é confiável. Na dúvida, pergunte a um especialista”, completa Moacyr.

3. Não realizar a limpeza da máquina regularmente

Devido ao acúmulo de poeira e sujeira, os componentes dos notebooks precisam ser limpos por dentro e por fora regularmente.

“A limpeza é essencial e deve ser feita periodicamente, especialmente em áreas de grande acúmulo de poeira, como teclado, tela e saídas de ar. A concentração de sujeira nesses locais pode comprometer o funcionamento adequado do notebook”, afirma o responsável pela 2A.M.

4. Deixar o notebook exposto em locais inadequados

Ambientes com baixa ventilação, alta umidade e temperatura fora dos padrões certamente trarão um impacto negativo para a máquina. Outra dica é manter o notebook distante de aparelhos elétricos que possam gerar um forte campo magnético, como um motor ou um alto-falante de grande porte.

“Seja na hora de guardar ou mesmo durante o uso, é fundamental se atentar para que o notebook não fique exposto ao sol ou condições extremas de umidade e temperatura. Evite, por exemplo, levar a máquina ao banheiro ou praias, mudar abruptamente o notebook de um lugar frio para um quente e apoiá-lo sobre superfícies sujas”, finaliza Moacyr.

5. Transportar o notebook ligado

Ao transportar o notebook ligado, o disco rígido da máquina continua funcionando. Esse componente funciona como uma agulha sobre um disco. Movimentos bruscos no trajeto podem pressionar essa peça, fazendo com que o disco de gravação sofra danos consideráveis.