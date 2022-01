Restaurantes municipais serviram mais de 378 mil refeições em 2021

Da Redação



20/01/2022 | 09:46



O Programa Restaurante Popular de Diadema fechou o ano de 2021 com 378.907 refeições servidas. A produção envolve as duas unidades em funcionamento na cidade, sendo que o Restaurante Popular Serraria preparou 218.219 refeições e o Restaurante Popular do Campanário outras 160.688.

O objetivo do programa municipal é combater a fome e com recursos próprios a Prefeitura oferece alimentação balanceada e de qualidade a preços populares. A refeição tem o custo de R$ 2,00 e, além do tradicional arroz e feijão, o prato acompanha salada, legumes, uma mistura e suco. De sobremesa, frutas, ou uma guloseima feita com ingredientes caseiros, como doce de abóbora ou banana.

Em 2021, os dois restaurantes passaram a ter uma equipe de supervisão - com nutricionista, ajudante de cozinha e estagiários em nutrição - que acompanha todo o procedimento de preparação dos pratos. Isso resultou em melhorias no fluxo de trabalho, na diversidade do cardápio e aplicação de normas na manipulação e armazenamento dos alimentos.

“Com a otimização do trabalho, outro ponto positivo foi o aumento no número de refeições. O ano passado servimos 25% a mais de pratos e também melhoramos a qualidade”, relata o secretário de Segurança Alimentar Gel Antônio.

Atendimento Presencial

Por causa da COVID 19 os dois restaurantes funcionaram por 21 meses em sistema de marmitex. A unidade Serraria, em razão de reforma, continua com o mesmo procedimento, mas no restaurante do Campanário, desde o dia 17 de dezembro, o atendimento também passou a ser presencial.

Das 800 refeições/dia produzidas na unidade, cerca de 200 são consumidas no refeitório do restaurante e as outras 600 entregues em marmitex. Para entrar no local é necessário usar máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento. Os assentos são ocupados alternadamente e no local o frequentador tem disponibilidade de álcool gel.

“Optamos pelo sistema híbrido, do almoço no Restaurante Campanário e continuar com os marmitex, para garantir alimentação de qualidade para mais pessoas. Muitos dos que vêm para o almoço querem levar comida para seus familiares e o sistema de marmitex facilita. Como ainda estamos em tempo de pandemia, vamos proceder dessa forma”, explica o secretário Gel.

Os dois restaurantes funcionam de segunda a sexta-feira e atendem das 11h30 às 14h, ou até terminar as refeições.



Serviço

Restaurante Popular Campanário - Avenida Luís Carlos Prestes, 606. Tel. 4092-2624.

Restaurante Popular Serraria – Avenida Lico Maia, 891. Tel. 4056-1284.