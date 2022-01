Com suas duplas, Marcelo Melo e Thiago Monteiro vencem e avançam na Austrália

20/01/2022 | 09:30



Dois tenista brasileiros estrearam com vitória na rodada desta quinta-feira pela chave de duplas masculinas do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne. O mineiro Marcelo Melo teve trabalho para confirmar o favoritismo ao lado do croata Ivan Dodig, enquanto que o cearense Thiago Monteiro herdou uma vaga de "alternate" e aproveitou a chance ao lado do alemão Daniel Altmaier.

Cabeças de chave número 9 da competição, Melo e Dodig venceram de virada o francês Adrian Mannarino e o monegasco Hugo Nys por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5. Eles enfrentam na segunda rodada os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini, campeões do torneio em 2015, que no dia anterior bateram os brasileiros Rafael Matos e Felipe Meligeni Alves.

Há chance de Marcelo Melo enfrentar o também mineiro Bruno Soares nas oitavas de final. Para isso, pela segunda rodada, ele e Dodig precisam vencer Bolelli e Fognini, enquanto que Soares e o britânico Jamie Murray têm que superar o britânico Lloyd Glasspool e o finlandês Harri Heliovaara.

Já Monteiro e Altmaier herdaram uma vaga de última hora após as desistências dos espanhóis Carlos Alcaraz e Pablo Carreño Busta. Dessa forma, foram escalados para enfrentar os italianos Gianluca Mager e Lorenzo Musetti e venceram de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (10/4). Eles agora desafiam o holandês Wesley Koolhof e o britânico Neal Skupski.

Nas chaves de duplas do Aberto da Austrália, o Brasil segue sendo representado também por Beatriz Haddad Maia. Ela e a casaque Anna Danilina, campeãs do WTA 500 de Sydney na semana passada, passaram pela primeira rodada e agora enfrentam as checas Tereza Martincova e Martketa Vondrousova, que nesta quarta-feira surpreenderam as cabeças de chave número 7, a croata Darija Jurak e a eslovena Andreja Klepac, com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.