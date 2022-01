Zezinho planeja dar sequência à carreira após priorizar filho

Dérek Bittencourt



20/01/2022 | 09:21



O São Bernardo FC anunciou ontem a contratação do meia Zezinho, 29 anos, que nas duas últimas temporadas defendeu o Rio Branco-PR. Com passagens por Santos, Chapecoense-SC e Bahia-BA, ele optou por permanecer estas últimas duas temporadas na equipe paranaense para ficar mais próximo da família. Agora, no entanto, com a questão familiar resolvida, quer dar sequência à carreira e fazer sucesso pelo Tigre.

“Meu filho teve um problema de saúde e decidi ficar mais próximo da minha mulher, dando todo o suporte necessário. Foram momentos difíceis. Em 2019 fiquei totalmente focado na família. Em 2020 recebi um convite do Rio Branco, clube que estava próximo da minha casa (Curitiba). Por isso optei por ficar por lá nesses últimos dois anos. Mas agora já está tudo resolvido, agradeço ao Rio Branco e posso buscar novos desafios. Por isso também agradeço ao São Bernardo FC pela confiança no meu trabalho”, disse Zezinho. “O Paulista é uma competição de alto nível. A preparação nesse período de pré-temporada é muito importante e fundamental. O trabalho está sendo intenso e bem feito.”

O São Bernardo FC estreia na Série A-1 dia 26, em Diadema, contra o Água Santa.