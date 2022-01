Tigre confirma duelo contra o Palmeiras no Estádio 1º de Maio

Dérek Bittencourt



20/01/2022 | 09:14



São Bernardo FC confirmou para o Estádio 1º de Maio a partida do dia 29, contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Tigre tinha até ontem (dez dias antes do evento) para alterar o local da partida, mas manteve a praça esportiva são-bernardense, mesmo que o laudo de segurança (elaborado pela Polícia Militar) e o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ainda não tenham sido renovados – o que, consequentemente, mantém o local como “interditado” pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

A equipe aurinegra, que muito em breve deverá reassumir a concessão do estádio, confia que a Prefeitura consiga regularizar os documentos até amanhã. Além dos pré-citados, o laudo de prevenção e combate a incêndio vence no dia 30 e também deverá ser viabilizado, atendendo toda a temporada 2022, na qual, além do Paulistão, o São Bernardo FC disputará a Série D do Campeonato Brasileiro.

Caso o Estádio 1º de Maio não tenha os laudos devidamente regularizados e apresentados até 72 horas antes da partida contra o Palmeiras, o São Bernardo FC automaticamente perderá por WO (derrota por 3 a 0), justamente porque não haverá mais tempo hábil para indicação de local para transferência do confronto.