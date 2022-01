Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi posam juntinhos em aniversário de Vivi Mascaro

20/01/2022 | 09:10



Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi apareceram juntinhos durante aniversário de Vivi Mascaro, famosa colunista social paulista. Nas redes sociais, a empresária agradeceu ao casal por ter promovido a festa.

Obrigada, casal! Obrigada pelo birthday maravilhoso que vocês fizeram pra mim. Amo vocês.

Recentemente, Marina compartilhou uma série de cliques de uma viagem pela Suíça. O casal passou por diversos lugares paradisíacos, com direito a muito luxo, é claro!

Mas as férias da atriz estão para acabar. Segundo informações da assessoria da TV Globo, Marina estará na série Rio Connection - com estreia prevista para este ano. A produção é uma parceria do Globoplay com a Sony.