Para quem procura o que fazer em Miami em janeiro, a boa notícia é que praticamente não faz frio na cidade americana durante o inverno, o que facilita passeios ao ar livre. Esta também é a melhor época do ano para explorar o lado artístico da região, que aflora em diversos eventos.

Festivais de cinema, belas artes, antiguidades e até degustação de chocolate tomam conta de Miami em janeiro. As atividades fazem parte do que os locais chamam de Meses de Artes, Cultura e Herança de Miami e integram um bocado de eventos multiculturais.

O que fazer em Miami em janeiro

Caso decida viajar para a Flórida nesta época do ano, veja o que fazer em Miami em janeiro:

Miami Jewish Film Festival

O Miami Jewish Film Festival é um dos dos maiores festivais de cinema do mundo e, também, um grande evento cultural judaico. Ele já exibiu filmes de mais de 35 países.

Quando? Em 2022, até 27 de janeiro.

Fim de Semana Art Déco

O Miami Design Preservation League apresenta Fim de semana Art Déco . Em 2022, o tema foi relacionado a uma das invenções mais relevantes do século passado: o rádio. South Beach, com seu estilo arquitetônico exclusivo e histórico, é destaque neste festival. Gratuito, o evento “Art Déco celebra o rádio” celebrou os clássicos edifícios da região que se espalham, principalmente, ao longo da Ocean Drive.

Festival de Belas Artes

Realizado no campus da Universidade de Miami em Coral Gables , o Festival de Belas Artes comemora as belas artes e o artesanato regional. O festival de arte com júri mais antigo de Miami reuniu, neste ano, 220 expositores em trabalhos que foram desde telas a óleo e acrílicos. A atração conta com música ao vivo e vendedores de comida. Vale a pena colocar no calendário para os próximos anos.

Festival Internacional de Chocolate

O Festival Internacional de Chocolate foi realizado, em 2022, no Fairchild Tropical Botanic Garden, que fica situado em Coral Gables . Ali, chocólatras se deparam uma série de degustações à disposição. Fora isso, podem conhecer o processo de fabricação e cultivo do cacau.

O Original Miami Beach

O Original Miami Beach Show é dedicado às antiguidades. O evento é realizado no Miami Beach Convention Center, em South Beach. Dura quatro dias e com mais de 650 fornecedores. Dá para conferir de valiosas antiguidades, joias, obras de arte, móveis e outros itens.

Quando? Em 2022, de 20 a 23 de janeiro.

US Open Sailing Series

O US Open Sailing Series é uma regata da Classe Olímpica realizada pela West Marine e US Sailing em Regatta Park. O evento é realizado em Coconut Grove, o centro da comunidade náutica de Miami.

Quando? Em 2022, dias 21, 22 e 23 de janeiro.

Panter, Panter e Sampedro Fine Arts Festival

Realizada no Pinecrest Gardens , a Panter, Panter e Sampedro Fine Arts Festival é um belo festival de artes com entrada franca. O destaque do evento é o jardim tropical em Pinecrest, que rende lindas fotos. Ali, dá para conhecer as obras de diversos artistas e desfrutar de comidinhas e bebidinhas.

Quando? Em 2022, dias 22 e 23 de janeiro.

Miami Wedding & Quinceañera Expo

É possível planejar o casamento dos sonhos ou festa de debutante com a ajuda da Miami Wedding & Quinceañera Expo, realizada no Miami Beach Convention Center . . Durante o evento, mais de 70 fornecedores que trazem as principais tendências do mercado. Há desde floristas até responsáveis por restaurantes, passando por fornecedores, artistas, hotéis, planejadores e designers.

Quando? Em 2022, em 23 de janeiro.

Miami / Coral Gables Arte e Mega Festival

O Miami / Coral Gables Arte e Mega Festival é um festival com oito eventos reunidos em um fim de semana. As atrações se concentram em Coral Gables. O evento é gratuito e oferece diversas atividades para crianças, como pintura facial e arte e competição de talentos. É um excelente pedida para quem busca o que fazer em Miami em janeiro, principalmente se viaja com a família.

Quando? Em 2022, dias 29 e 30 de janeiro.

