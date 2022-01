Atrium Shopping realiza a primeira Feira de Adoção de 2022

Da Redação



20/01/2022 | 08:36



No próximo domingo, 30, acontece a primeira Feira de Adoção do ano no Atrium Shopping. Das 11h às 17h, quem passa pelo Piso Térreo do centro comercial se depara com muitas fofuras à procura de um lar. Os adotados, que são entregues no dia já vacinados e vermifugados, ainda ganham uma consulta gratuita no veterinário da clínica parceira Pet Land.

A Feira de Adoção no empreendimento é resultado de uma parceria com a ONG Amigo Legal e a clínica veterinária Pet Land, na Av. Pedro Américo, 594, em Santo André. Para se tornar um tutor é preciso ser maior de 21 anos e levar RG, CPF, e um comprovante de residência. A pessoa passa ainda por uma entrevista com os integrantes da ONG. A posse responsável é explicada e o interessado assina um termo de compromisso e adoção antes de levar seu novo amiguinho para casa.

A parceria entre as instituições é considerada um sucesso. Só no ano passado, mais de 200 animais ganharam uma nova família. “Abrimos um espaço importante para que esses bichinhos tenham mais visibilidade e, com isso, conseguimos ajudar a encontrar um lar para a maioria deles”, conta Eduardo Valderano, gerente de marketing do Atrium Shopping.

Feira de Adoção

Domingo, 30 de janeiro

Das 11h às 17h

Piso Térreo

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 9 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais