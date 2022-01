Em noite mágica de Nikola Jokic, Nuggets derrotam Clippers; Lakers perdem em casa

20/01/2022 | 08:30



MVP (melhor jogador) da temporada passada da NBA, o sérvio Nikola Jokic é um dos grandes favoritos a ganhar o prêmio na atual. Prova disso é a sua atuação em quadra na vitória do Denver Nuggets sobre o Los Angeles Clippers por 130 a 128, após uma prorrogação, em Denver, pela rodada de quarta-feira da temporada regular. O pivô conseguiu um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de incríveis 49 pontos, 10 assistências e 14 rebotes.

A partida foi marcada pelo equilíbrio e foi decidida no tempo extra. Com dois pontos a menos no placar, Jokic deu sua 10.ª assistência no jogo, chegando ao "triple-double", para Aaron Gordon, que acertou o arremesso de três faltando 1,9 segundos para o fim. Ainda houve tempo para mais uma cesta de lance livre para os Nuggets, após falta técnica, para definir a vitória.

"Sei que a bola estava vindo para mim porque Jokic fez a jogada certa, o passe certo, mesmo em situação de pressão. Fez isso no tempo certo e no alvo. Tudo que tive que fazer foi pegar (a bola) e acertar o arremesso", disse Gordon, exaltando a jogada do sérvio, que conseguiu o terceiro "triple-double" seguido e o 10.º na temporada.

Outro astro da NBA que leva seu time nas costas é LeBron James, mas desta vez não deu certo. Mesmo jogando em casa, o Los Angeles Lakers perdeu mais uma. Dessa vez para o Indiana Pacers por 111 a 104, na Califórnia. Caris LeVert esteve em uma noite inspirada e foi o cestinha da partida, ao lado de LeBron, com 30 pontos. O craque da franquia de Los Angeles ainda saiu com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) da partida, já que conseguiu 12 rebotes.

Ainda pelo lado dos Pacers, vale destacar ainda a excelente atuação de Domantas Sabonis. O pivô lituano conseguiu um "triple-double" no confronto. Foram 20 pontos, 10 assistências e 12 rebotes.

NO LESTE - Atual campeão da NBA, o Milwaukee Bucks venceu o Memphis Grizzlies por 126 a 114, em Milwaukee, e encerrou uma sequência de duas derrotas seguidas. O astro grego Giannis Antetokounmpo mais uma vez comandou a vitória dos mandantes com 33 pontos e 15 rebotes, além de sete assistências e dois roubos de bola em apenas 31 minutos em quadra.

Khris Middleton (27 pontos, sete rebotes e sete assistências) e Bobby Portis (14 pontos, nove rebotes e dois tocos) também tiveram bons números pelos Bucks. Já do lado dos Grizzlies, os destaques foram Ja Morant (33 pontos e 14 assistências, além de oito rebotes) e Jaren Jackson Jr. (29 pontos, oito rebotes e quatro tocos).

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 123 x 110 Orlando Magic

Washington Wizards 118 x 119 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 134 x 122 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 102 x 111 Charlotte Hornets

Miami Heat 104 x 92 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 117 x 104 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 126 x 114 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 102 x 98 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 118 x 96 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 111 x 116 Houston Rockets

Denver Nuggets 130 x 128 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 131 x 133 Detroit Pistons

Los Angeles Lakers 104 x 111 Indiana Pacers

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

New York Knicks x New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Golden State Warriors x Indiana Pacers