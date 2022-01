São.Bernardo e Diadema vacinam crianças sem comorbidades

Da Redação



20/01/2022 | 08:32



São Bernardo e Diadema anteciparam para hoje o início da vacinação contra a Covid de crianças de 11 anos sem comorbidades. Na primeira cidade é preciso fazer o agendamento para o recebimento no site da Prefeitura (www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus) e no aplicativo SBC na Palma da Mão. Já em Diadema as doses estarão disponíveis por livre demanda nas 20 UBSs (Unidades Básicas da Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Os outros municípios da região seguem imunizando crianças de 5 a 11 anos com comorbidades.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, explicou que a antecipação do novo grupo foi possível devido ao recebimento de novo lote de vacinas pediátricas e ao bom desempenho da vacinação de crianças com comorbidades. “Disponibilizamos no início da semana a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e, conforme a procura foi diminuindo, foi possível avançar mais esta etapa, com a imunização das crianças de 11 anos sem comorbidades. O processo adotado para as demais faixas etárias será o mesmo.”

Em Diadema, a antecipação foi possível em razão da baixa procura por moradores com comorbidades. “Tendo em vista o baixo número de pessoas que procuraram as UBS para vacinação nesses dois primeiros dias, iremos ampliar a vacinação. Entendemos que a imunização por comorbidades pode ser barreira no acesso à população, que pode não compreender que atenda aos critérios para ser vacinada, ou mesmo não ter os comprovantes para isso”, explicou Franciele Finfa da Silva, coordenadora da Vigilância em Saúde.