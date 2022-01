Grande ABC aguarda Butantan para iniciar vacinação contra gripe

Dérek Bittencourt



20/01/2022 | 08:22



A região deverá iniciar em março a aplicação na população da vacina da gripe que já terá eficácia contra a variante H3N2 (Darwin) da Influenza. Ao menos foi o que projetou ontem o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). Segundo ele, o Instituto Butantan está em fase final de desenvolvimento do imunizante, que no mês que vem deverá estar pronto.

“A previsão do Butantan é finalizar a produção no fim de fevereiro. Estamos nos planejando para (iniciar a vacinação contra a gripe) no fim de fevereiro, início de março”, disse Paulo Serra. “E esta nova vacina que está sendo finalizada a fabricação vai cobrir a nova variante Darwin H3N2”, emendou.

Para viabilizar essa vacinação contra a gripe, em Santo André, por exemplo, serão ampliados os horários de atendimento (até as 20h) e a quantidade de drive-thrus, que passarão de três (Craisa, Carrefour e Auto Shopping Global – este último que retorna ao funcionamento amanhã) para seis, estes três novos sem locais indicados. “Por isso que a gente está contratando a ampliação dos drives, porque teremos terceira dose, primeira e segunda doses para criança, vacinação da Influenza A e B, todas paralelas, então vai ser muita vacina para a gente aplicar. O que é ótimo, porque protege a nossa gente e é a melhor arma para vencer a pandemia”, pontuou.

Santo André iniciou na sexta-feira a vacinação infantil (5 a 11 anos), deu início à imunização com a quarta dose para imunossuprimidos e dá sequência à aplicação de primeira, segunda e terceira doses nos demais públicos. Sobre a aplicação em crianças, Paulo Serra disse que “chegaram mais vacinas e aguarda o desembarque de mais para abrir (agendamento) por idade como um todo”. Além disso, o presidente do Consórcio e prefeito andreense aguarda a liberação dos imunizantes da Coronavac para o público infantil por parte da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). “A Coronavac sendo aprovada com segurança, aumenta a capacidade das cidades em vacinar este público.”

Paulo Serra, inclusive, receberá hoje, às 17h, sua terceira dose da vacina contra a Covid, no drive-thru da Craisa.

INTERPRETAÇÃO

O prefeito ainda creditou como problema de “interpretação” uma fala do secretário de Saúde, Márcio Chaves, na qual teria sugerido a reativação de um hospital de campanha. “Temos expertise de montar hospital em dois, três dias. Não planejamos ainda montar hospital. O que a gente pretende é deixar todos os instrumentos prontos. Se caso houver pressão, o que por enquanto não há, sobre o número de leitos, aí a gente consegue implementar um hospital em poucos dias, para não faltar leito e atendimento para nenhuma pessoa”, decretou e finalizou Paulo Serra.