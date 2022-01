Dois jovens morrem afogados em São Bernardo

Da Redação



20/01/2022 | 08:20



Dois adolescentes de 15 e 17 anos, que não tiveram os nomes divulgados, morreram afogados ontem na represa conhecida como Zé do Buraco, na altura do km 27 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo. De acordo com a Prefeitura, os dois chegaram a ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas tiveram o óbito constatado no local.

“Dois adolescentes de 15 e 17 anos vieram a óbito na tarde desta quarta-feira (ontem) após se afogarem na represa conhecida como Zé do Buraco, que não é área turística nem recomendada para banho, mas acaba sendo frequentada por moradores do entorno”, informou, em nota, a Prefeitura.

Os afogamentos na Zé do Buraco são frequentes. Em maio de 2021, um homem, identificado como Sidney Barros, 40 anos, morreu após se afogar na represa. Testemunhas disseram na época que o rapaz estava participando de um churrasco e estava alcoolizado ao entrar na água. Pelo menos outros quatro casos de afogamentos já foram registrados no local desde 2019.