Meu caminho vai ser o PSDB, diz Camarinha

Da Redação



20/01/2022 | 08:11



Líder do governo João Doria (PSDB) na Assembleia, o deputado estadual Vinicius Camarinha (PSB) está de malas prontas para o ninho tucano. A mudança será efetivada durante a janela partidária, em abril. Com isso, o parlamentar ficará menos desconfortável para pedir votos para Doria e para o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputará o governo, na eleição deste ano. "A situação ficou difícil, aindamais com essa aproximação do PSB com o PT. Vou apoiar o Rodrigo e não concordo com essa aliança. Não foi o campo que escolhi quando me filiei ao partido", disse o ainda integrante do PSB.

Camarinha falou sobre a mudança partidária durante a Live do Diário, entrevista virtual realizada ontem à noite na página do jornal no Facebook, e apresentada pelo diretor de redação do Diário, Sérgio Vieira.

O parlamentar afirmou, no entanto, que sua ida para a função de líder não causou problemas dentro de seu partido. Segundo ele, até mesmo o ex-governador Márcio França (PSB), adversário ferrenho de Doria, compreendeu seu posicionamento. "A liderança de governo é de escolha exclusiva do governador e eu aceitei por entender que a eleição acaba depois da apuração. É preciso encontrar convergências", explicou. "Dos projetos do Executivo, 99% tiveram apoio da bancadado PSB. E o Márcio entendeu que deveríamos ajudar no que fosse possível", disse.

O parlamentar também falou sobre o avanço dos estudos para a implementação da Linha 20-Rosa do Metrô, que irá ligar Santo André ao bairro da Lapa, na Capital. Para ele, haverá recursos no orçamento para a obra. "Os investimentos no sistema ferroviário são muito grandes. A segunda maior obra na América Latina é do Metrô. E a gente aprovou um orçamento de quase R$ 8 bilhões para investir nessa área. As obras serão feitas." Sobre a gestão, o líder de governo acredita que educação deverá ser um dos principais legados de Doria. Segundo ele, com o avanço da vacinação é possível retomar as aulas no Estado em fevereiro.

Camarinha, que foi prefeito de Marília entre 2013 e 2016, entende que a eleição estadual deverá ser polarizada entre Rodrigo e Fernando Haddad (PT). "Rodrigo é o mais preparado e tem a confiança que será reeleito."

Na disputa nacional, o deputado estadual, que tentará outro mandato na Assembleia, acha que ainda há espaço para crescimento da candidatura de Doria, ainda que os números nas pesquisas mostrem que o tucano não tenha, até aqui, conseguido decolar. "Os conflitos muito cedo com Jair Bolsonaro atrapalharam. O governador se preocupou muito com a gestão. E faltou à militância do PSDB a defesa do governo. Mas a população ainda vai fazer essa reflexão."