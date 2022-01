Ano novo, emprego novo

Do Diário do Grande ABC



Ano novo e renova-se nossa esperança de novas conquistas. Neste cenário de alta taxa de desemprego, o que muita gente sonha para 2022 é conseguir trabalho. A esperança se renova quando somamos a ela a necessidade de muitas empresas em retomar suas atividades nos níveis anteriores à pandemia. Mas, para dar certo, é preciso cuidar da primeira tarefa de quem busca emprego: a elaboração de bom currículo. Uma dica é saber que não existe somente aquele formato tradicional de currículo. Com a tecnologia em alta, as empresas criaram novas formas de apresentação do candidato. Assim, prepare-se para preencher cadastros pré-formatados nos sites das empresas, para gravar vídeo curto de apresentação da sua trajetória profissional, ou para criar perfil em plataformas especializadas, como o LinkedIn.



Mas isso não significa que o bom e velho CV (Curriculum Vitae) não funciona mais. Com ele em formato eletrônico, a preocupação deve ser com os princípios básicos de bom currículo. O primeiro deles é entender que a etapa do currículo é um filtro. O empregador precisa escolher, dentre muitos candidatos, apenas pequeno número de pessoas.



O que esse recrutador mais quer é informação objetiva e curta. Ele precisa ler rapidamente o seu currículo, e ler o que é interessante para a empresa. Por isso, menos é mais. Não faça currículo com muito texto para impressionar; escreva pouco, mas aponte o que é importante na sua carreira.



Outra dica é ‘customizar’. Mesmo que você esteja aplicando para várias e diferentes oportunidades, é fundamental que você ‘direcione’ seu currículo para vaga específica. Nem que sejam necessárias várias versões. E isso não quer dizer que você deve mentir. Customizar o currículo é indicar de forma direta o que é relevante para determinada organização.



Para saber o que é relevante, é preciso estudar a empresa e o cargo pretendido. Por exemplo, se a vaga é em empresa de TI (Tecnologia da Informação), ‘o que devo destacar na minha trajetória? Preciso saber o que é valorizado no profissional de TI? Quais são os problemas enfrentados pelas companhias de TI?’. O site da empresa é ótima fonte de informação para preparar o currículo. Uma última dica é colocar algo que o diferencie dos outros. Escrever algo instigante, colocar frase de apresentação, fazer espécie de ‘epígrafe’, iniciar com parágrafo provocativo no qual você apresenta suas expectativas, podem ser o que irá destacar seu currículo. Mas lembre-se: bom currículo não garante a vaga, apenas permite que você continue brigando por ela no processo seletivo.



Fabio Vizeu é doutor em administração, professor do mestrado e doutorado em administração da Universidade Positivo.



PALAVRA DO LEITOR

Misso

Mesmo decorrido um ano de seu mandato, acredito que o prefeito José de Filippi Júnior acertou ao nomear o seu ‘braço direito’, no caso o engenheiro Osvaldo Misso, para a titularidade da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transportes (Política, ontem). Conheço Misso de longa data e sei da sua competência administrativa, um dos motivos que fortaleceram os laços de amizade com Filippi. E isso não é de hoje, vem de longa data. Acredito que o desejo de Osvaldo Misso sempre foi a Secretaria de Obras, onde ele, como engenheiro, chegou a fazer parte da equipe. Mas o setor dos Transportes, imagino, será para ele grande desafio. E tanto ele como Filippi gostam de enfrentar desafios.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema



Pulou fora

Bastou o ex-ministro Abraham Weintraub criticar o ex-chefe, dizendo que foi trocado pelo pessoal do Centrão, que o Planalto veio a público e chamou-o do que todo mundo já sabia: ‘Maluco’. O ex-ministro saiu do Brasil com problemas com a Justiça. Notem que todo mundo próximo ao presidente está pulando fora.

Juvenal Avelino Suzélido

Jundiaí (SP)



Carnaval

Lamentável a prefeitura de São Paulo aprovar os desfiles de escolas de samba no Anhembi neste momento. Os números de contaminados e de mortes voltou a subir, e situação começa a fugir do controle de novo, os prefeitos estão até pedindo leitos de internação ao Estado (Setecidades, ontem), e Doria vem com essa ideia macabra? Pedir que integrantes usem máscara senão vai tirar pontos na ‘harmonia’ foi a solução encontrada. A conta vai chegar. É questão de tempo. É só esperar passar o Carnaval e voltar a ler, ouvir e assistir que as contaminações e mortes estão fora de controle. Torço para que os prefeitos da região continuem conscientes e não sigam a ideia da Capital. Absurdo!

Mércia Strillaro

Diadema



Penduricalhos

O que justifica para que um cidadão procurador da República, como José Robalinho Cavalcanti, que tem salário de R$ 35,4 mil, receba de mão beijada no último mês de dezembro pagamento extra de R$ 446 mil? Ou seja, quase 13 salários a mais em um único mês! E há outros procuradores, que recebem salários entre R$ 26 mil e R$ 29 mil e têm vultosas verbas tiradas dos sempre lesados contribuintes desta terra tupiniquim. Esses procuradores, como outros ligados também ao Judiciário, são regados com penduricalhos de fazer inveja a qualquer outro cidadão brasileiro, que luta diuturnamente para sobreviver. Esses valores milionários se referem a abono pecuniário, ajuda de custo, auxílio pré-escolar, auxilio-alimentação, auxilio-natalidade, licença-prêmio, indenização de férias etc. Entenderam? Não? Nem eu. Porém, quem autorizou essa farra com recursos públicos foi o procurador-geral de República, Augusto Aras, também conhecido como ‘engavetador das investigações’ contra Jair Bolsonaro.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)