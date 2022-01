Regionalidade, o legado

Do Diário do Grande ABC



Unir o Grande ABC para solucionar em conjunto problemas comuns às sete cidades e ter força necessária para se fazer ouvir nos pleitos aos governos estadual e federal. Esta era, em resumo, a batalha de Celso Daniel, eleito prefeito de Santo André em três oportunidades e cuja morte completa hoje 20 anos. Apesar de suas atribuições administrativas se limitarem à esfera municipal, Celso Daniel nunca deixou que o provincianismo político lhe tolhesse a visão estratégica da importância da integração regional. Não à toa foi um dos maiores entusiastas da criação do Consórcio Intermunicipal, indiscutivelmente o seu maior legado.



Celso Daniel empregou boa parcela de sua inteligência e habilidade política em fazer com que colegas prefeitos e a sociedade em geral entendessem a essência da regionalidade, de que a união em torno de objetivo comum robustece quem pleiteia e aumenta as chances de sucesso na empreitada. Com Celso Daniel, os municípios abandonaram o cada um por si e passaram a falar em defesa do Grande ABC. A atividade ininterrupta do Consórcio, 32 anos depois, prova o sucesso da iniciativa.



A atual sintonia entre os sete prefeitos indica que o trabalho de Celso Daniel segue frutificando. A sinergia no discurso, e especialmente na prática, demonstra que ainda acreditam na importância de se associarem em busca do bem comum. O ex-prefeito andreense, cuja ausência é especialmente notada, e lamentada, em tempos de crises econômicas e sociais, ensinou, professor que era, que o tamanho de uma região é medido pelo quanto os problemas particulares de cada município interessam ao seu vizinho.



Celso Daniel, político avançado para a época, apostou na força da união regional. Estava certo, como fica evidente no momento em que se lembra os 20 anos de sua morte. Afinal, quem ousará ignorar os anseios do Grande ABC quando estiverem reunidos em torno de um ideal 2,8 milhões de habitantes, 2,1 milhões de eleitores e uma força econômica expressa por um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 126 bilhões? Provavelmente, ninguém. O legado de Celso Daniel segue firme.