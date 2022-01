RB Leipzig vence time da 2ª divisão e vai às quartas na Copa da Alemanha

19/01/2022 | 19:32



O RB Leipzig fez a lição de casa nesta quarta-feira e garantiu seu lugar na próxima fase da Copa da Alemanha. Sem maiores dificuldades, cumpriu o favoritismo ao derrotar o Hansa Rostock, da segunda divisão, por 2 a 0, e avançou às quartas de final.

A tranquila vitória foi construída a partir dos 6 minutos de jogo, quando o dinamarquês Yussuf Poulsen abriu o placar. A vantagem precoce facilitou ainda mais a partida para os anfitriões, que selaram o triunfo aos 37 do segundo tempo, com o atacante espanhol Dani Olmo.

Se a equipe de Leipzig confirmou o favoritismo, o Borussia Mönchengladbach ficou devendo nesta quarta e se despediu da competição. Fora de casa, levou 3 a 0 do Hannover. A derrota surpreendeu porque o Borussia vinha em alta após aplicar uma goleada de 5 a 0 sobre o favorito Bayern de Munique, na fase anterior.

Beier, duas vezes, e Kerk, em cobrança de pênalti, anotaram os gols da partida, que decretou a queda de mais um favorito nesta edição da Copa da Alemanha. Na terça, o Borussia Dortmund, atual campeão, também se despedira de forma precoce ao perder para o St. Pauli, da segunda divisão, por 2 a 1.

Ainda nesta quarta, o Union Berlin bateu o Hertha Berlin por 3 a 2, fora de casa. Voglsammer, Stark (contra) e Knoche balançaram as redes pelo Union, enquanto Khedira (também contra) e Serdar, aos 50 minutos do segundo tempo, anotaram para o Hertha.

Em casa, o Hoffenheim também deu adeus ao torneio. Levou uma goleada de 4 a 1 do Freiburg, que contou com gols de Grifo (duas vezes, sendo um deles de pênalti), Schade e Demirovic. Schlotterbeck, contra, marcou o único gol do Hoffenheim.