Bolsas de NY fecham em queda, em meio à temporada de balanços

19/01/2022 | 19:05



As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, após certa volatilidade, apesar de balanços com resultados em geral melhores do que o esperado. Isso porque investidores seguem monitorando as projeções de aumento dos juros básicos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e o recente avanço nos juros dos Treasuries.

No fechamento, o Dow Jones caiu 0,96%, a 35.028,65 pontos, o S&P 500 cedeu 0,97%, a 4.532,76 pontos, e o Nasdaq teve baixa de 1,15%, a 14.340,26 pontos.

O Bank of America (BofA) informou lucro líquido de US$ 7 bilhões no quarto trimestre de 2021, um avanço de 28% em relação a igual período do ano anterior. O Morgan Stanley também superou a expectativa do mercado, com lucro líquido de US$ 3,7 bilhões no último trimestre - alta de 9%, na base anual. Os papéis de ambos os bancos subiram 0,39% e 1,83%, respectivamente. No entanto, seus pares, que recentemente informaram lucro abaixo do esperado, ficaram no vermelho, como Goldman Sachs (-2,00%), Citigroup (-1,62%) e JPMorgan (-1,55%).

Na saúde, a UnitedHealth reportou lucro de US$ 4,07 bilhões no último trimestre, acima da previsão de analistas. Suas ações, porém, alternaram entre altas e perdas e recuaram 0,80% no pregão.

Já a Procter & Gamble (P&G) informou avanço de 10% no lucro líquido em comparação ao mesmo período de 2020 e subiu 3,36% nesta sessão.

Em relatório, o UBS observa que o mercado acionário americano tem tido performance superior às ações do mercado global nos anos recentes. No entanto, ainda que o banco projete uma perspectiva otimista para as ações dos Estados Unidos, prevê uma séria de fatores que devem levar os mercados internacionais a um desempenho superior nos próximos anos.

"Assim, recomendamos que os investidores mantenham uma carteira globalmente diversificada, com cerca de 40% de suas ações alocadas em mercados acionários desenvolvidos ou emergentes", dizem os acionistas.