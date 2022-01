Fátima Bernardes deve apresentar programa Encontro até fim de 2022

19/01/2022 | 18:10



Segundo informações do Observatório da TV, o programa Encontro comandado por Fátima Bernardes saíra do ar apenas no final deste ano por conta de acordos publicitários da Globo e o mercado de vendas.

E que, assim como aconteceu com Jô Soares em 2016, Fátima vai ter um ano para se despedir da atração matinal - a ex-mulher de William Bonner pretende desacelerar profissionalmente para se dedicar à família e o último Encontro deverá ser exibido no dia 30 de dezembro de 2022.

A jornalista, por sua vez, deverá apresentar um programa de temporada no canal pago, GNT, do Grupo Globo.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de imprensa do GNT ainda não respondeu.